L'attaccante colombiano, secondo la ricostruzione di Sky, sarebbe scivolato a bordo piscina mentre era a pranzo con i compagni di squadra in ritiro. Trasportato immediatamente in una clinica di Bergamo, si è sottoposto a una tac che ha dato esito negativo. Muriel, che è già stato dimesso, non sarà comunque a disposizione per la sfida contro le rondinelle.

Attimi di paura per Luis Muriel. Il 29enne attaccante colombiano dell'Atalanta ha rimediato un trauma cranico e una ferita lacero-contusa a seguito di una brutta caduta. Trasportato immediatamente in una clinica di Bergamo, il giocatore si è sottoposto a una tac che ha dato esito negativo: in ogni caso non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per il derby lombardo contro il Brescia in programma questa sera (venerdì) al Gewiss Stadium.

Da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo la ricostruzione di Sky Muriel, che ha già lasciato l'ospedale, sarebbe scivolato e caduto a bordo piscina mentre era a pranzo con i compagni di squadra in ritiro, proprio in vista della sfida contro le rondinelle. Finora il colombiano si è rivelato un elemento determinante nella rosa di Gasperini: ha segnato 18 gol stagionale (17 in Serie A e uno in Champions League) e in campionato ha firmato ben 10 reti partendo dalla panchina.

