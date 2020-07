Atalanta-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Tra le squadre affrontate in tutte le stagioni dal 2016/17 in avanti, solamente contro il Cagliari (cinque), l’Atalanta è riuscita a segnare meno che alla Sampdoria (sei).

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Dijmsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Palomino

Indisponibili: Nessuno

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Bertolacci, Ekdal, Linetty, Jankto; La Gumina. All. Ranieri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Tonelli, Vieira

Statistiche Opta

Tra le squadre affrontate in tutte le stagioni dal 2016/17 in avanti, solamente contro il Cagliari (cinque), l’Atalanta è riuscita a segnare meno che alla Sampdoria (sei).

Un successo e un pareggio per l’Atalanta nelle ultime due sfide di Serie A contro la Sampdoria: i bergamaschi non rimangono per tre partite senza sconfitte contro i liguri dal 2006.

Bilancio in perfetto equilibrio tra Atalanta e Sampdoria nelle ultime sei sfide in casa dei nerazzurri in Serie A, con tre successi per parte.

Atalanta e Sampdoria si sono affrontate 47 volte in casa della Dea in Serie A, con un bilancio di 20 vittorie casalinghe, 17 pareggi e 10 successi esterni.

La Sampdoria ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro il Lecce: non registra due successi esterni consecutivi in Serie A dal marzo 2019.

L’Atalanta ha segnato 100 gol in 39 partite di questa stagione (tutte le competizioni), una media di 2,56 a gara: considerando le squadre dei top-5 campionati europei 2019/20 soltanto Bayern Monaco (2,98) e PSG (2,95) hanno una media migliore.

La Sampdoria ha conquistato 29 dei 32 punti in questo campionato con Ranieri in panchina: considerando le 23 giornate con lui alla guida, i blucerchiati sarebbero dodicesimi in classifica, con 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Nelle ultime 14 partite contro l’Atalanta in Serie A (tutte quelle nell’era dei tre punti a vittoria), l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri non ha mai perso, avendo ottenuto sette vittorie e sette pareggi.

Gli attaccanti dell'Atalanta Luis Muriel e Duván Zapata hanno rispettivamente disputato 79 e 31 gare con la maglia della Sampdoria in Serie A, segnando 21 e 11 gol.

L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ha disputato le sue prime 25 presenze in Serie A con la maglia dell'Atalanta tra il 2010 e il 2012, segnando un gol.

