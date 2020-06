Al Gewiss Stadium i nerazzurri calano il poker contro gli uomini di De Zerbi nel recupero della 25° giornata di campionato. Il successo della Dea è firmato dal colombiano con due gol di testa, da Djimsiti e da un autogol di Bourabia (che segna allo scadere il gol della bandiera). Espulso Gasperini nella ripresa per proteste

L’Atalanta riprende la Serie A come l’aveva lasciata prima del Covid: vincendo, divertendo e segnando valanghe di gol. Dal 7-2 rifilato al Lecce il 1° marzo al 4-1 al Sassuolo quasi 4 mesi dopo il passo è breve. Al Gewiss Stadium la banda bergamasca ci mette 10 minuti a carburare e poi non ce n’è per nessuno. Manca Ilicic (per un piccolo problema alla caviglia)? C’è Zapata che segna il suo 12° e il suo 13° gol in campionato e dirige l’orchestra perfetta di Gasp. Apre le danze Djimsiti, c’è anche spazio per uno sfortunato autogol di Bourabia (che segna allo scadere il gol della bandiera dei neroverdi). Il quarto posto è sempre più una certezza: ora la Roma è distante 6 punti. Il Sassuolo dice addio ai sogni per un posto in Europa League.

Serie A Atalanta-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche DA 5 ORE

Il tabellino

ATALANTA-SASSUOLO 4-1 (primo tempo 3-0)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Caldara, Djimsiti (dall’85’ Toloi), Palomino; Hateboer, Freuler (dal 69’ Malinovski), De Roon, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata (dal 69’ Muriel). All. Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (dal 46’ Muldur), Peluso, Marlon (dal 70’ Magnani), Kyriakopoulos; Locatelli (dal 77’ Obiang), Bourabia; Berardi (dal 61’ Djuricic), Defrel, Boga (dal 61’ Haraslin); Caputo. All. De Zerbi

Arbitro: D.Chiffi

Gol: 16’ Djimsiti, 30’, 65’ Zapata, 36’ Bourabia (autogol), 91' Bourabia

Assist: Caldara, Gosens, Gomez

Ammoniti: Pasalic, Djimsiti, Muriel, Toloi (A), Toljan, Peluso, Marlon (S)



La cronaca in 6 momenti chiave

16’ VANTAGGIO DELL'ATALANTA - Ha segnato Djimsiti! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gomez, bella sponda di Caldara che libera lo svizzero naturalizzato albanese: tap-in che beffa Consigli. 1-0 Atalanta

19’ GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA - Aveva segnato il Papu Gomez! Assist piuttosto fortunoso di Zapata in area di rigore e tap-in dell'argentino, ma tra il suggerimento e il tiro decisivo un tocco di braccio di Gosens rende irregolare il doppio vantaggio

30’ RADDOPPIO DELL'ATALANTA - Ha segnato Zapata e questa volta il 2-0 è valido! Lancio al bacio di Gomez, sponda di testa di Gosens e tap-in, sempre di testa, dell'attaccante colombiano. Sassuolo alle corde, 12° gol in campionato per il bomber della Dea

36’ TRIS DELL'ATALANTA - Autogol di Bourabia! Devastante la Dea sulla sinistra, Zapata serve Pasalic che a sua volta prova il cross all'interno dell'area di rigore: un tocco del marocchino sulla traettoria inganna Consigli

65’ POKER DELL'ATALANTA - Zapata cala il poker e firma la sua personale doppietta! 13 gol in campionato. Punizione magistrale di Gomez dalla trequarti, il colombiano deve solo spizzarla. 4-0 Dea, Sassuolo fuori dalla partita.

91’ GOL DELLA BANDIERA DEL SASSUOLO - Ha segnato Bourabia con un gran gol su punizione!

Il momento social del match

Serie A Atalanta-Lazio in Diretta Tv e Live Streaming DA 7 ORE