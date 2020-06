Atalanta-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

L’Atalanta ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 partite di Serie A contro il Sassuolo, parziale in cui è rimasta imbattuta (7V, 3N), dopo che non aveva segnato in tutte le prime tre (1N, 2P).

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Serie A Dall'Atalanta al Verona, passando per la Juve: le formazioni tipo delle 20 squadre di Serie A DA 2 ORE

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Czyborra

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Romagna

Statistiche Opta

L’Atalanta ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 partite di Serie A contro il Sassuolo, parziale in cui è rimasta imbattuta (7V, 3N), dopo che non aveva segnato in tutte le prime tre (1N, 2P).

L’Atalanta ha vinto le ultime cinque gare contro i neroverdi in Serie A: il Sassuolo potrebbe diventare la prima squadra a perdere tutte le sei partite disputate nelle ultime tre stagioni contro una singola avversaria nella competizione (in questa giornata potrebbe accadere anche alla Sampdoria contro l’Inter).

L’Atalanta va a segno da 13 partite consecutive in Serie A (40 gol): parziale in cui ben quattro volte ha realizzato almeno cinque reti.

L’Atalanta ha segnato 70 gol finora in campionato: in un’intera stagione di Serie A ha fatto megli solamente nel 2018/19, quando ha chiuso con 77 reti in 38 partite.

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime 17 partite di Serie A (5N, 11P) in cui ha affrontato una squadra che si trovava nelle prime quattro posizioni in classifica ad inizio giornata: proprio nella gara più recente contro la Roma a inizio febbraio.

Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime sei partite di campionato (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 17.

Da una parte nessuna squadra ha segnato più dell’Atalanta su sviluppo di corner in questo campionato (otto gol), dall’altra nessuna ha fatto peggio del Sassuolo (uno).

Duván Zapata è andato a segno in ciascuna delle sue tre presenze di Serie A con la maglia dell’Atalanta contro il Sassuolo; complessivamente ha rifilato cinque reti ai neroverdi: a nessuna squadra ne ha realizzati di più nella competizione.

Alejandro Gómez, dell’Atalanta, ha affrontato nove volte il Sassuolo in Serie A prendendo parte a 11 reti (cinque gol e sei assist): si tratta della squadra contro la quale ha partecipato a più marcature nella competizione.

Gli ultimi sei gol del Sassuolo in Serie A sono equamente divisi tra Francesco Caputo (tre) e Jeremie Boga (tre).

Play Icon WATCH 5 cambi, proteste a distanza, spogliatoi divisi: ecco come la Serie A ripartirà dal 20 giugno 00:02:03

Coppa Italia Napoli-Juventus in Diretta Tv e Live Streaming IERI A 22:36