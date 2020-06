Atlanta, Gasperini: "La squadra è concentrata e ha ben chiaro l'obiettivo"

Il tecnico dei bergamaschi ha parlato alla vigilia della trasferta di Udine dopo i successi netti con Sassuolo e Lazio: "Abbiamo fatto due ottime gare, entrambe le partite sono andate molto bene e ci hanno dato subito slancio".

Le vittorie contro Sassuolo e Lazio hanno confermato come l'Atalanta sia la squadra più in forma e spettacolare del campionato, è saldamente ancorata al quarto posto a +6 sulla Roma e domani giocherà in trasferta a Udine, un match comunque da non sottovalutare. Il tecnico Gian Piero Gasperini si fida dei suoi giocatori: "Abbiamo fatto due ottime gare, due vittorie importantissime, c'è sempre un po' di incertezza quando si riparte dopo un lungo stop, ma entrambe le partite sono andate molto bene e ci hanno dato subito slancio. Hanno dato consapevolezza alla squadra anche per come sono maturate le vittorie, la squadra ha chiaro qual è l'obiettivo ed è ben concentrata".

Ovviamente bisogna stare attenti a qualsiasi insidia: "Giocando ogni tre giorni bisogna essere capaci di non abbattersi per gli eventuali risultati negativi, ma anche di dimenticare quelli positivi e concentrarsi sulla partita successiva che presenta sempre difficoltà diverse, 11 gare sono ancora tante". Infine Gasperini parla dell'Udinese, reduce dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Torino: "Sono reduci da una sconfitta in casa del Torino, ma hanno comunque fatto un'ottima gara, affrontiamo una buona squadra, migliore di quanto non dica la classifica in questo momento, sarà una partita difficile, servirà la massima attenzione".

Serie A Udinese-Atalanta: probabili formazioni e statistiche IERI A 08:08

Play Icon WATCH Gasperini: "In condizioni di difficoltà siamo cresciuti, poi la partita è stata a senso unico" 00:02:06

Serie A Zeman: "L'Atalanta stranamente corre molto. Coi problemi che c'erano a Bergamo..." IERI A 17:02

Play Icon