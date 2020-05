Attesa per il verdetto del comitato tecnico-scientifico, la Serie A spera

Dal nostro partner OAsport.it

Era atteso per oggi domenica 10 maggio il parere del Comitato Tecnico Scientifico sulla possibile ripartenza degli allenamenti di squadra per quanto riguarda il calcio ma gli esperti non si sono pronunciati e il mondo del pallone resta nel limbo. Il CTS si è infatti preso ancora del tempo prima di sdoganare il documento con cui le squadre di Serie A sperano di poter ripartire da lunedì 18 maggio con le attività di gruppo.

Al momento mancano ancora le coordinate per la fase 2 e i giocatori dovranno continuare ad allenarsi individualmente, non ci sono certezze sulla reale ripartenza del campionato. L’attesa potrebbe essere dovuta anche a quanto successo in Germania dove ci sono stati due positivi tra le fila della Dynamo Dresda (Zweite Liga) e la squadra non giocherà il 17 maggio contro l’Hannover.

Serie A Tardelli: "Chiellini? L'odio genera odio; da capitani come Zoff e Scirea ho imparato il rispetto" DA UN' ORA

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Pescara, l’arcobaleno sul coronavirus di Luigi: ecco la nuova divisa disegnata da un bambino 00:01:41

Serie A Javier Zanetti, 6 anni fa l'ultima partita con l'Inter a San Siro: "L'emozione è ancora forte" DA 3 ORE