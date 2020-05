Ausilio: "Werner non verrà, Tonali ci piace, Cavani non è priorità. Lautaro? Resta all'Inter"

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio fa il punto sul mercato che verrà: da Icardi a Lautaro, passando per i prestiti di Perisic, Nainggolan e Young. L'Inter inoltre resta vigile sui due gioiellini Tonali e Cunha.

Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha tracciato gli orizzonti del prossimo mercato nerazzurro. Un mercato i cui confini risulteranno opachi come non mai, considerate le incertezze economiche causate dal Coronavirus. Proprio in questo contesto, l’Inter si trova a un bivio: cedere i suoi pezzi più pregiati per reinvestire in nomi altisonanti o, al contrario, scegliere la via del contegno usufruendo di risorse limitate?

Icardi: sconto per il PSG

Il primo nodo da sciogliere riguarda il futuro di Mauro Icardi. Il bomber argentino sembra vicino a completare il suo trasferimento ai piedi della Tour Eiffel.

So che il ragazzo ha piacere a restare a Parigi. C'è un'opzione che il Psg può esercitare e che scade il 31 maggio. C'è una cifra che è stata condizionata evidentemente dall'emergenza sanitaria, vedremo. Con Leonardo parliamo spesso e so che il giocatore ha firmato un contratto che prevedeva la possibilità di restare lì. Troveremo una soluzione.

Lautaro Martinez: nessuno sconto per il Barcellona

Nel braccio di ferro che porterebbe Lautaro in maglia blaugrana, il fronte nerazzurro resiste granitico:

Su Lautaro c'è una clausola impegnativa, è l'unica strada per portarlo via. Non stiamo discutendo questo tema con nessuno perchè puntiamo su di lui. Molte società mi hanno contattato, la più decisa è il Barcellona, ma noi non vogliamo venderlo, la clausola è valida fino al 7 luglio. L'Inter non ha necessità di vendere, né vuole vendere i suoi migliori giocatori, ma vuole rinforzarsi.

Prestiti: chi bussa alla porta?

Il versante dei prestiti nerazzurri è uno dei più congestionati della Serie A: molti giocatori termineranno presto il loro esodo e sembrano destinati a bussare nuovamente ai cancelli di Appiano Gentile. Perisic, Nainggolan e Joao Mario sono fra questi giocatori. Altri, invece, si trovano nel limbo tra la possibilità di riscatto interista e un ritorno alle squadre di appartenenza. Ma Ausilio si è già messo all’opera:

Abbiamo ottimi rapporti con Perisic e il suo entourage e con lo stesso Bayern per cui abbiamo deciso che ne riparleremo più avanti. Nainggolan? E' una situazione diversa perché innanzitutto non ci sono opzioni, quindi Nainggolan tornerà certamente all'Inter. Poi valuteremo il da farsi insieme al giocatore e all'allenatore. Abbiamo dei giocatori da altre squadre e vogliamo finire la stagione con loro. L'unica cosa che posso dire di ufficiale è che abbiamo esercitato l'opzione per Young e parleremo presto con il Chelsea.

Tonali e Cunha: obiettivi concreti?

Delle voci insistenti hanno accostato l’Inter ai nomi di due talenti cristallini, quali Sandro Tonali e Matheus Cunha:

Tonali ha sicuramente le qualità per giocare nell'Inter, non so se ha la qualità economica per esere acquistato. I parametri li ha tutti per essere un giocatore nerazzurro, ma non conosco quelli di Cellino. A noi è sempre piaciuto ma non verrà, conosco i motivi e sono vari, conosco l'opinione del ragazzo e del suo entourage. E' vero ha una clausola ma non arriverà. Cunha? Ci interessa, lo stiamo seguendo.

Cavani e Vidal: usato non garantito

Secondo i media, la nuova Inter starebbe affascinando anche dei veterani di fama internazionale. Su Cavani e Vidal però, Ausilio frena:

Cavani non è una priorità semplicemente perché il nostro parco attaccanti è formato da Martinez, Lukaku e Sanchez. In più c'è Esposito che è bravo ma è giovanissimo e vedremo se mandarlo a fare esperienza. Vidal invece non è un'opportunità. Il nostro centrocampo è forte e vogliamo migliorarlo attraverso la crescita di talenti come Barella e Sensi. E poi c'è Eriksen che ha solo bisogno di tempo per ambientarsi al meglio. Werner? Ti rispondo in modo sincero: a me è sempre piaciuto, lo seguiamo da tempo. Però non verrà all'Inter, i motivi sono vari: non c'è mai stata una trattativa perché conosco l'idea del giocatore. Ha una clausola, ma l'anno prossimo non sarà qui da noi

