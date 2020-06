Balotelli-Brescia è guerra, Raiola attacca: "Unico club che non ha fatto i tamponi"

Mario Balotelli of Brescia looks on during the Serie A match between Brescia Calcio and US Lecce at Stadio Mario Rigamonti on December 14, 2019 in Brescia, Italy.

L'attaccante furibondo col club di Cellino: attraverso i suoi avvocati ha chiesto il reintegro in gruppo per la terza volta e la messa in mora del club per lo stipendio di marzo. Poi il suo agente rincara la dose: "Hanno discusso per settimane dei protocolli medici e ora si consente a una società di ignorarli solo per poter lasciare a casa un calciatore".

Ormai è guerra aperta tra Mario Balotelli e il Brescia. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante ex Milan e Inter avrebbe inviato al club la terza diffida di reintegro in gruppo, oltre alla richiesta di messa in mora per lo stipendio di marzo. Pare che se la società di Cellino dovrà provvedere al pagamento entro 20 giorni e lo stesso dovrà fare per tutti gli altri giocatori se non subentrerà un accordo.

Soprattutto è intervenuto Mino Raiola, storico agente di Balo, che come solito non le ha mandate a dire, in risposta all'avvocato Mattia Grassani, legale di Cellino, che aveva sottolineato come Balotelli "sia l'unico calciatore europeo che ha avuto l'ardire di mettersi in mora il proprio club per ottenere il pagamento integrale della mensilità di marzo, in pieno periodo di coronavirus e con le attività sportive completamente sospese".

Lo stanno discriminando. Il Brescia lo fa allenare da solo alle 19. Normale che scriva le mail di diffida dopo le 20 quando torna a casa. Comunque non sapevo che il Brescia non avesse ancora pagato il mese di marzo e francamente mi sembra normale che uno possa chiedere di avere lo stipendio dopo 3 mesi che non lo pagano

E poi la bordata proprio quando il campionato è pronto a ripartire e si è parlato per settimane di tamponi e protocolli:

Piuttosto, a me risulta che il Brescia è l’unica società di Serie A che non ha ancora fatto fare il tampone a un proprio calciatore. Hanno discusso per settimane dei protocolli medici e ora si consente a una società di ignorarli solo per poter lasciare a casa un calciatore. Per colpire uno si mette a rischio tutta la squadra

Questa è l'ennesima puntata di una telenovela che appare tutt'altro che conclusa.

