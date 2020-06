Nuovo capitolo della saga: il giocatore si è presentato questa mattina al centro sportivo di Torbole Casaglia per l'allenamento, ma è stato fermato all'ingresso della struttura e rimandato a casa.

Nuovo capitolo della saga. Sempre più critico, il rapporto tra il Brescia e Mario Balotelli. Il giocatore si è presentato questa mattina al centro sportivo di Torbole Casaglia, in anticipo di 20 minuti rispetto all'orario previsto per l'allenamento, ma è stato fermato all’ingresso della struttura e rimandato a casa.

L’attaccante è stato a casa in questo periodo, risultando in malattia a causa di una gastroenterite acuta. Nonostante ciò, lunedì sera aveva mandato una mail alla società in cui faceva presente che era pronto per tornare ad allenarsi, anticipando di un giorno il termine di scadenza del certificato medico. Tuttavia, il Brescia ha visualizzato soltanto oggi (martedì, ndr) il messaggio di Balotelli al quale, una volta arrivato al centro sportivo, è stato riferito telefonicamente che non c’erano stati i tempi necessari per organizzare una sessione di allenamento ad hoc per lui.

Un problema di comunicazione, a quanto pare, perché la mail è arrivata in un orario extra lavoro rendendo impossibile la comunicazione all'Inps. Per mancanza di tempi tecnici, non è quindi stato possibile rendergli agibile il centro sportivo. Se per esempio si fosse fatto male correndo, non sarebbe stato coperto. Mario, lasciando il centro sportivo, si sarebbe lasciato andare anche a una frase ironica con i giornalisti presenti: "Adesso dite che non voglio allenarmi...". Balotelli dovrebbe così ripresentarsi domani, mentre si attende la decisione del collegio arbitrale sulla richiesta di rescissione unilaterale del contratto che il club ha presentato lo scorso venerdì.

