Balotelli si sfoga: "Come fate a dire che non mi alleno? Non pensavo di essere un fantasma"

Il giocatore del Brescia affida a Instagram i suoi pensieri dopo aver saltato degli allenamenti e non aver risposto alla convocazione per le terapie previste per domenica.

Mario Balotelli non ci sta. Dopo il siparietto con il presidente del Brescia Cellino e le parole sconsolate del CT Mancini nei suoi confronti, l'ex attaccante della Nazionale affida al suo profilo Instagram parole di sfogo sull'attuale momento, cercando di respingere le critiche.

Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro a tutti i miei allenamenti, ovviamente muniti di telecamere! Gli allenamenti sono due al giorno, quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l'evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno TUTTO e capirete.

Calcio Torino, brutto infortunio per Baselli: sospetta lesione parziale del legamento crociato DA UN' ORA

Balotelli ha saltato l'allenamento di sabato 30 ma con il permesso della società. Domenica 31, invece, non ha risposto alla convocazione per trattamenti e terapie dopo aver accusato un dolore in settimana. Di certo la sua avventura a Brescia è molto vicina al capolinea e con ogni probabilità vestirà un'altra maglia la prossima stagione. Ma siamo sicuri di rivedere Super Mario in campo alla ripresa del campionato?

Play Icon WATCH 5 cambi, proteste a distanza, spogliatoi divisi: ecco come la Serie A ripartirà dal 19 giugno 00:02:03

Bundesliga La Bundesliga in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 2 ORE