Baresi: “Il Milan è la mia vita: i primi due anni con Sacchi il momento più bello"

Il numero 6 per eccellenza della storia rossonera compie oggi 60 anni: ecco la sua lunga intervista ripresa su tutti i giornali in edicola oggi.

Come si fanno a condensare 60 anni, di cui buona parte passati con la maglia rossonera cucita sul petto? Franco Baresi ci ha provato, ecco un sunto di quello che ha detto in occasione del suo compleanno.

Cosa vuol dire essere milanista

Tanti giovani mi hanno visto in televisione e non hanno vissuto dal vivo i miei anni. Il Milan è la mia vita. Penso alla mia infanzia e alle tappe che ho dovuto affrontare. Sono arrivato adolescente e oggi, a 60 anni, sono un po’ più maturo e più saggio. Col Milan ne ho viste tante, sia sul campo sia da dirigente. Ho incontrato tante persone lungo il cammino che mi hanno crescere, mi hanno forgiato e mi hanno dato.

5 persone che mi hanno dato molto

"Rivera, Rocco, Liedholm, Berlusconi e Sacchi. Sono persone che mi hanno dato molto. Rivera è stato il mio capitano. Da lui ho imparato tantissimo, anche se l’ho avuto solo un anno perché lui era a fine carriera. Mi è servito tantissimo quell’annata dove vincemmo lo scudetto della stella con una squadra che non era, di certo, la favorita per vincere il campionato. Liedholm e Rocco sono state due icone e se penso a loro, mi vengono i brividi.

Il momento più bello

Uno solo è difficile. Anche se metterei in fila i primi due anni di Sacchi. Lo scudetto del 1988 è stato pieno di sorprese perché praticavamo un calcio nuovo, diverso. L’anno dopo siamo tornati in Coppa dei Campioni e l’abbiamo vinta. In breve siamo arrivati in cima al mondo. È stato un momento grandioso.

Lo sport è amore e passione

Dare consigli al cuore dei giovani di oggi non è semplice. Ma l’aspetto umano è fondamentale. Lo sport deve essere fatto con amore e passione. Gli oratori sono sempre state delle tappe importanti per i giovani e per la loro crescita. Ma credo che siano anche fondamentali le persone che gestiscono questi ragazzi, che gli devono dare dei valori che vanno anche oltre il calcio

La finale che ha fatto più male

Forse Marsiglia, anche se era una squadra molto difficile da affrontare, forte fisicamente. Il Milan in quell’occasione meritava di più. Chiaro che poi su ciò che è venuto fuori dopo uno ci pensa. Ma nelle finali deve girare tutto bene, si vede che era destino

Quel rigore del 1994...

Tenevo moltissimo a quel Mondiale perché ero capitano, c’erano tanti compagni di club e Sacchi allenatore. Quando mi sono infortunato alla seconda gara il mio morale era sotto i tacchi, vedevo che si stava frantumando la mia occasione. Devo solo ringraziare i miei compagni per aver giocato la finale, la squadra dimostrò grande carattere. E’ stato un successo giocare la finale, poi i rigori fanno parte del gioco. Anni dopo ci è andata meglio nel 2006 sempre ai rigori

Rangnick?

Non bisogna mai essere prevenuti alle novità. Questa è la mia prerogativa. Poi ci mancherebbe, ora c’è un allenatore e una proprietà che decide, ci sono le persone che dovranno decidere il meglio. Credo che alla base debba esserci sempre il club, non c’è bisogno di individualità ma di coesione. Bisogna pensare insieme senza dimenticare la storia di questo club e la sua filosofia

Donnarumma e il suo futuro

Le opportunità sono diverse rispetto ai miei tempi, dare consigli è sempre molto difficile. Se fossi Donnarumma non esiterei a rimanere

Il difensore di oggi

L’annata di Virgil van Dijk è stata strepitosa, un giocatore che mi ha impressionato. Al Liverpool ha fatto la differenza per la sua padronanza, per la personalità. Hanno speso tanto ma credo che i Reds abbiano fatto un grande colpo

Il ritorno al calcio giocato

So che tutti gli appassionati sperano che il campionato riparta e che possa essere portato a termine. Però mi metto nei panni dei giocatori e non è facile. Perché giocare in stadi vuoti non è semplice. Ma se saranno in sicurezza e se ci saranno dei comportamenti responsabili, credo che sia giusto provare a ricominciare, per dare anche allegria e svago. Una speranza in più per tutti, perché il calcio deve dimostrare di essere un esempio di responsabilità. Mi auguro che il campionato si possa completare, poi saranno poi gli addetti ai lavori a decidere quando.

