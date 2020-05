L'attuale proprietario conferma la volontà di lasciare anche se ha garantito i pagamenti fino al termine della stagione. Difficile trovare nuovi interessati in questo momento difficile a meno che non si riapra la pista Friedkin che potrebbe tornare a trattare ad una cifra attorno ai 500 milioni, ben al di sotto dei 710 pattuiti alla fine dello scorso dicembre.

La Roma è in piena difficoltà, e non solo per il blocco causato dalla pandemia da Coronavirus. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, il club giallorosso deve far fronte alla delicata questione societaria, con James Pallotta sempre deciso a vendere ma al momento senza reali acquirenti. La trattativa con Dan Friedkin si è bloccata dopo che l'imprenditore texano ha perso dei potenziali soci e non si vedono all'orizzonte eventuali alternative, nè italiane, nè estere.

Va detto che il discorso tra Pallotta e Friedkin non è tramontato del tutto però non si potrà riaccendere sulla base dei 710 milioni pattuiti lo scorso dicembre: l'imprenditore texano potrebbere tornare al tavolo delle trattative soltanto con un forte ribasso, attorno ai 500 milioni.

Avanti con Pallotta ma bisognerà vendere le stelle

Nonostante la situazione molto difficile, Pallotta ha posto delle garanzie: coprirà le spese fino al termine della stagione pur confermando la volontà di chiudere questa esperienza prima possibile. Lo scenario mondiale non fa ben sperare, però i dirigenti sono stati rassicurati, i pagamenti degli stipendi vengono rispettati regolarmente, assemblee e consigli d'amministrazione pure, ed è stata inviata secondo prassi l'informativa alla Consob.

Serve però che il campionato riparta e venga concluso per poter programmare in maniera più "normale" la prossima stagione in cui comunque sono previsti dei tagli degli stipendi e un abbattimento delle spese. Se però non ci saranno le partite, mancheranno gli introiti fondamentali, il passivo diventerà insostenibile e così l'unica soluzione sarà vendere i giocatori migliori e abbassare di conseguenza il livello di competitività della rosa, senza dimenticare che al momento la Roma non parteciperà alla prossima Champions League.

