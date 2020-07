Al Dall’Ara arriva il terzo risultato utile della gestione Zenga con il Cholito sempre più uomo copertina dei sardi così come l’attaccante gambiano per gli emiliani, già a segno contro la Sampdoria. Il pareggio, però, spegne le speranze delle due squadre per la corsa all’Europa League

Due attaccanti in grandissima forma prendono i titoli di Bologna-Cagliari: Musa Barrow bissa la prestazione di Marassi contro la Sampdoria e porta in vantaggio gli emiliani allo scadere del primo tempo, Giovanni Simeone firma il suo decimo gol in campionato (il quarto consecutivo) appena rientrati in campo dopo l'intervallo su assist di uno stanco Nainggolan. L'Uomo (C)ragno veste i panni del superoe per mantenere il risultato invariato. Zenga e Mihajlovic si portano a casa un punto, ma i sogni europei si allontanano sempre di più.

Il tabellino

BOLOGNA-CAGLIARI 1-1 (primo tempo 1-0)

BOLOGNA(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks (dal 71’ Krejci); Schouten (dal 71’ Dominguez), Medel (dal 90’ Svanberg), Soriano; Orsolini, Palacio (dal 71’ Sansone), Barrow. All. Mihajlovic

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz (dal 64’ Pisacane), Ceppitelli (dal 23’ Lykogiannis), Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Pellegrini (dal 77’ Ionita); Joao Pedro, Simeone. All. Zenga

Arbitro: J. L. Sacchi

Gol: 45’+3’ Barrow (B), 46’ Simeone (C)

Assist: Nainggolan (1-1)

Ammoniti: Schouten, Tomiyasu, Dijks (B), Carboni, Pellegrini (C)



La cronaca in 4 momenti chiave

29’ MIRACOLO DI CRAGNO - Barrow serve in profondità Palacio con un esterno destro fatata, l'ex Inter controlla e prova la conclusione: il portiere del Cagliari para coi piedi

45’ + 3’ VANTAGGIO DEL BOLOGNA - Ha segnato Barrow! Ancora lui come contro la Samp! Azione insistita dell'attaccante gambiano che parte dalla trequarti e sfrutta un rimpallo prima di trafiggere Cragno con una missile a mezza altezza. Bologna in vantaggio meritatamente a fine primo tempo

46’ PAREGGIO DEL CAGLIARI - Ha segnato Simeone! Tiro-cross di Nainggolan dal limite dell'area, tap-in facile del Cholito. Da segnalare grande sprint di Lykogiannis a inizio azione. Decimo gol in campionato per il Cholito, 1-1 al Dall’Ara

56’ MIRACOLO CRAGNO ANCORA - Contropiede Bologna, Barrow si accentra e calcia rasoterra dal limite dell'area: il portiere del Cagliari si allunga e respinge in angolo

Il momento social del match

