Bologna-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Il Bologna è imbattuto in tutte le ultime sette partite casalinghe contro il Cagliari, grazie a cinque vittorie e due pareggi.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Mbaye, Santander, Skov Olsen, Poli

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro. All. Zenga

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Faragò, Klavan, Oliva, Pavoletti, Pereiro, Pisaca

Statistiche Opta

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime sei sfide contro il Cagliari in Serie A, con tre pareggi e due sconfitte a completare il bilancio del parziale.

Bologna e Cagliari si sono affrontate 29 volte in casa dei primi, con un bilancio di 15 vittorie casalinghe, otto pareggi e sei successi esterni.

Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 13 partite casalinghe in Serie A, avendo superato così la propria striscia record negativa di 12, toccata in due occasioni: 1956 e 2009.

Il Cagliari ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro la SPAL, dopo una serie di quattro pareggi e quattro sconfitte: i sardi non ottengono due successi esterni di fila dall’inizio della stagione, contro Parma e Napoli.

Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di Serie A dopo una serie di 12 gare senza successi; potrebbe registrare tre successi di fila per la prima volta dallo scorso novembre, nella striscia iniziata proprio contro il Bologna.

Sinisa Mihajlovic ha allenato in 12 gare contro il Cagliari in Serie A: per l'attuale allenatore del Bologna otto successi, due pareggi e due sconfitte - solamente contro il Chievo ha ottenuto più successi (nove).

Rodrigo Palacio ha segnato in cinque delle ultime 11 partite casalinghe con il Bologna in Serie A, dopo essere rimasto a secco in tutte le precedenti 31 - contro il Cagliari ha segnato tre gol e fornito due assist, ma nessuna di queste partecipazioni è stata con gli emiliani.

João Pedro ha segnato quattro degli ultimi sei gol del Cagliari contro il Bologna in Serie A: contro nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato.

Il primo gol del centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan in Serie A è arrivato proprio contro il Bologna nell'ottobre 2010 – solo contro l’Inter ha segnato più gol che contro i rossoblù nel massimo campionato (sei ai nerazzurri contro quattro ai rossoblu).

