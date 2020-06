Bologna-Juventus: probabili formazioni e statistiche

La Juventus ha perso solo una delle ultime 34 partite di Serie A contro il Bologna (24V, 9N): 0-2 nel febbraio 2011, con Alberto Malesani sulla panchina rossoblù.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: Bani, Schouten, Santander

Indisponibili: Skov Olsen, Santander

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, Khedira, Higuain

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Bologna (1N), tenendo la porta inviolata ben otto volte nel parziale (cinque le reti incassate nel periodo).

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in casa in Serie A, la Juventus è quella contro cui il Bologna ha perso in percentuale più gare interne nel massimo campionato (43% - 31/72).

Il Bologna ha perso 13 delle ultime 14 partite di Serie A contro squadre nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata: unica eccezione il successo per 3-2 contro il Napoli nel maggio 2019.

Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 21 partite di Serie A: nella loro storia i rossoblu non hanno mai incassato gol per 22 gare consecutive nella massima serie.

La Juventus non pareggia in Serie A da dicembre 2019 (2-2 contro il Sassuolo); da allora per i bianconeri nove successi e tre sconfitte.

Nessuna squadra ha incassato meno della Juventus (otto) nelle prime frazioni di gara di questo campionato.

In questo campionato Rodrigo Palacio ha segnato cinque gol al Dall'Ara con il Bologna: tante reti interne quante in tutte le precedenti cinque stagioni giocate nel massimo campionato italiano - due gol per lui contro la Juventus, l'ultimo dei quali nel marzo 2013.

Paulo Dybala segna in media una rete ogni 107 minuti contro il Bologna in campionato, la sua media migliore contro una singola avversaria considerando le squadre affrontate almeno tre volte dall'argentino della Juventus in Serie A.

Gonzalo Higuaín non segna da sette partite di Serie A: l'attaccante della Juventus potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga a secco di gol nella competizione, registrata con la maglia del Napoli (otto presenze di fila tra aprile e ottobre 2014).

