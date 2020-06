Qualche problema in casa Juventus: secondo la Stampa, nell'ultimo allenamento c'è stato qualche screzio tra Pjanic e mister Sarri, con i due che non trovano un'intesa sull'esatto ruolo in campo del bosniaco. Dopo esser partito titolare nelle due gare di Coppa, Pjanic dovrebbe saltare Bologna-Juventus in favore di Bentancur e Ramsey che torna titolare.

La sconfitta in Coppa Italia ha lasciato qualche screzio in casa Juventus. Si parla di mancato feeling tra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri, basta sentire le parole della sorella del portoghese, ma secondo la Stampa, ci sono stati attimi di tensione anche tra il tecnico dei bianconeri e Miralem Pjanic. Il bosniaco non ha giocato due grandi partite contro Milan e Napoli in Coppa Italia - non che gli altri abbiano fatto meglio - ma l'ex Roma non soddisfa Sarri né per atteggiamento né per quanto fatto realmente in campo.

Alla vigilia di Bologna-Juventus si parla dunque di un nuovo confronto, ce n'era già stato uno l'indomani Lione-Juve, che ha non a nulla, anzi. Stando alle indiscrezioni del giornale piemontese, Pjanic salterà la trasferta di Bologna (verrà comunque convocato?).

La stagione di Pjanic

Competizione Gol/Presenze Minuti giocati SERIE A 3 (22) 1737 minuti COPPA ITALIA 0 (7) 316 minuti CHAMPIONS LEAGUE 0 (4) 599 minuti SUPERCOPPA 0 (1) 90 minuti Totale 3 (34) 2742 minuti

Pjanic esulta dopo l'1-0 in Juventus-SPAL Credit Foto Getty Images

In campo, invece, oltre al solito Matuidi, scenderanno Bentancur nel ruolo di playmaker e Ramsey come mezzala destra, con il gallese che torna così titolare come lo era stato nell'ultima giornata disputata a marzo scorso contro l'Inter.

La probabile formazione della Juventus al Dall'Ara

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Inevitabile il calciomercato sullo sfondo, con il tema Pjanic-Barcellona. Da mesi, ormai, la Juventus sta tentando Arthur, mentre Pjanic già sa di non rientrare più nei piani dei bianconeri, avendo inoltre la grande chance di vestire la maglia blaugrana. Avere oggi questi problemi rende tutto più difficile, però, in vista della lotta Scudetto e l'assalto alla Champions.

