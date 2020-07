Bologna, Juwara: "Segnare all'Inter è un sogno! Ringrazio il mister per la fiducia"

Il giovanissimo cambiano classe 2001 realizza il gol del momentaneo 1-1 che lancia poi i felsinei a San Siro, il suo primo in Serie A: "Lo dedico alla mia famiglia e al mio procuratore. I miei idoli? E' da sempre Hazard perché tifavo Chelsea, ma anche Musa Barrow".

Domenica da sogno per il Bologna e per Musa Juwara, il gioiello classe 2001 che viene gettato nella mischia da Sinisa Mihajlovic e ripaga la fiducia col gol del momentaneo 1-1, il suo primo in serie A. Felicissimo, commenta così la sua prova e le emozioni ai microfoni di Dazn: "Per prima cosa devo ringraziare il mister perché mi ha fatto giocare in una partita come questa contro l'Inter, quindi ringrazio lui. Il mio primo gol in Serie A, lo dedico alla mia famiglia e al mio procuratore e a tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare qua. Non pensavo che sarei entrato così, magari non contro l'Inter in quel momento. Però il mister mi ha dato fiducia e ringrazio lui perché sono giovane, ho diciotto anni. È un grande sogno per me".

Poi un'altra battuta su Mihajlovic, evidentemente insoddisfatto per l'avvio di gara della sua squadra: "Vuole che giochiamo senza pressioni e paure e che teniamo la palla, lui non molla mai. Ci ha detto che se avessimo fatto gol avremmo vinto questa partita, quindi abbiamo fatto come ci ha detto. Grande Mister".

Infine Juwara parla dei suoi idoli: "Il mio idolo è da sempre Hazard perché tifavo Chelsea, ma anche Musa Barrow". Sì, quel Barrow che è suo connazionale, del Gambia, e che ha deciso la sfida di San Siro con le rete del definitivo 2-1 per il Bologna.

