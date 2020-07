Bologna-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Sono 25 i precedenti tra Bologna e Lecce in Serie A: per i rossoblu 11 vittorie, 11 pareggi e tre sconfitte.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Schouten, Tomiyasu

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deiola, Calderoni, Rossettini, Babacar, Farias

Statistiche Opta

Il Bologna ha perso solo una delle ultime 12 partite di Serie A contro il Lecce (0-2 nel settembre 2011) – completano sei successi e cinque pareggi.

L’unico successo del Lecce nel girone di ritorno di Serie A contro il Bologna risale all’aprile 1990 – da allora quattro vittorie rossoblu e sei pareggi.

Il Lecce ha vinto solo una delle 12 trasferte in casa del Bologna in Serie A, proprio la più recente nel settembre 2011 (4N, 7P).

Dovesse subire gol, il Bologna eguaglierebbe il record negativo di partite consecutive senza clean sheet nella storia della Serie A (31, come il Verona dal 1992 al 1997).

Il Bologna non ha ottenuto successi nelle ultime cinque gare di campionato (2N, 3P) – l’ultima volta che ha fatto peggio è stata nel gennaio 2019, in una serie arrivata a 14 che ha portato all’esonero di Filippo Inzaghi dalla panchina rossoblù.

Il Lecce è, insieme al Benevento nel 2017/18, una delle due squadre ad aver subito almeno 77 gol nelle prime 35 giornate di Serie A negli anni 2000.

Nella gara d'andata contro il Lecce, Riccardo Orsolini del Bologna ha realizzato la sua unica doppietta nel massimo campionato italiano, favorendo il successo per 3-2 dei rossoblu.

Gianluca Lapadula è a quota nove gol in questo campionato: dovesse segnare, il Lecce avrebbe due giocatori in doppia cifra di reti per la prima volta in una stagione di Serie A a partire dal 2004/05 (Mirko Vucinic e Valeri Bojinov in quell’occasione).

Prima della sua esperienza a Lecce, Filippo Falco aveva giocato nove partite in Serie A con il Bologna, nel 2015/16 – potrebbe quindi tornare a giocare una gara nella competizione al Dall’Ara, per la prima volta da gennaio 2016 (sconfitta 0-1 contro il Chievo).

