Bologna, Mihajlovic maestro delle punizioni: a 51 anni calcia ancora così

L'allenatore del Bologna non perde un colpo: su calcio piazzato è ancora un cecchino infallibile. Ammiratelo qui, nel video realizzato dal club durante l'allenamento dei rossoblù.

Anche a Sinisa Mihajlovic sarà mancato,e tanto, il contatto col pallone e il profumo dell'erba. L'allenatore del Bologna, come sappiamo, è rimasto lontano dalla sfera a lungo e non solo per colpa del coronavirus: da circa un anno l'ex giocatore di Lazio e Inter combatte a testa alta contro la leucemia. In attesa del ritorno in campo contro la Juventus, il prossimo 22 giugno, Sinisa ha messo in mostra tutte le sue doti da cecchino dei calci di punizione: uno spettacolo tutto da guardare.

Serie A Tanti auguri Mihajlovic, l'allenatore-guerriero che ha risolto i problemi del Bologna 20/02/2020 A 06:11

Play Icon WATCH Mihajlovic, i ringraziamenti, le lacrime, la rabbia: il meglio della conferenza stampa 00:03:55

Serie A La Juventus pensa ai giovani: Orsolini può tornare a giugno, 26 milioni pronti per il Bologna 03/02/2020 A 16:04