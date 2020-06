In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, AIL Bologna ha presentato "Con Sinisa per la Ricerca", una campagna a sostegno della ricerca. Mihajlovic non ha fatto mancare la sua presenza, raccontando la sua esperienza.

Sinisa Mihajlovic non vuole lasciare nulla al caso e il tecnico serbo vuole essere a tutti i costi in panchina, e in buone condizioni, al ritorno in campo del suo Bologna. Durante una conferenza stampa al Dall'Ara di Bologna, l'allenatore dei felsinei si è detto soddisfatto della sua condizione fisica e di stare molto meglio dopo il trapianto di midollo di sette mesi fa.

Sto molto bene, mi sento più forte di prima. Ormai sono a quasi sette mesi dal trapianto, il peggio dovrebbe essere passato, poi ci vuole un anno affinché si possa tornare alla normalità, anche se dipende da persona a persona. Oggi faccio 10 km di corsa, alzo i pesi. Uno deve fare quello che si sente, ci sono stati momenti in cui mi sentivo stanco, bisogna cercare di non fare errori, ma solo quello che ti senti

"Mi sento più forte di prima"

I controlli prima li facevo una volta alla settimana, ora il prossimo lo farò a settembre e poi a dicembre. Piano piano stiamo entrando nella normalità. Sì, oggi mi sento più forte di prima. Sarà che ho preso un midollo giovane, sarà stato grazie al mio fisico, ma anche grazie ai dottori che mi hanno seguito e che hanno lavorato in maniera meravigliosa

Il Bologna sarà di nuovo in campo lunedì 22 giugno con la sfida, proprio al Dall'Ara, contro la Juventus di Maurizio Sarri.

