Bologna-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei trasferte contro il Bologna in Serie A, per un totale di 19 reti, una media di 3.2 per incontro.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Poli, Schouten, Santander

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Llorente

Statistiche Opta

Dopo una serie di sei sconfitte consecutive, il Bologna ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Napoli: i rossoblù non arrivano ad almeno tre successi consecutivi con i partenopei dal 1937.

Il Bologna può diventare la prima squadra contro cui il Napoli trova il successo in tutti i mesi dell’anno in Serie A.

Il Bologna ha vinto la sfida del girone di ritorno dello scorso campionato contro il Napoli: i rossoblù non ottengono due successi di fila nella seconda parte di stagione con i partenopei dal 1977.

Nel 2020, il Bologna ha vinto solo una gara casalinga di Serie A (4N, 3P), 2-1 a febbraio contro il Brescia. Nello stesso periodo solo la SPAL ha fatto peggio (zero successi interni).

Il Napoli ha vinto cinque delle sei trasferte disputate in Serie A da inizio febbraio (1P) - più di ogni altra squadra nello stesso periodo.

Il Bologna subisce almeno un gol da 27 partite consecutive di Serie A (45 in totale in questo periodo): è la squadra con la striscia aperta più lunga in questo campionato e resta la striscia record per gli emiliani nella loro storia in A.

Con quello segnato al Parma diventano 15 le reti in Serie A segnate da Roberto Soriano sotto la guida di Mihajlovic tra Bologna e Sampdoria (su 23 totali messe a segno dal centrocampista nel massimo campionato, il 65%).

Il Bologna è la vittima preferita in Serie A per l'attaccante del Napoli Dries Mertens, con 11 reti in 10 partite; tra i giocatori attualmente nella competizione solo due hanno fatto meglio contro una singola avversaria: Higuaín contro la Lazio e Immobile contro la Sampdoria (entrambi 12).

Tra i giocatori in doppia cifra di gol, l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik è, al pari di Kevin Lasagna, uno dei soli due a non aver ancora servito un assist in questo campionato.

