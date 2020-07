Bologna-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Sono 11 i precedenti tra Bologna e Sassuolo in Serie A: i rossoblù conducono per cinque vittorie a tre, completano tre pareggi.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Dominguez, Schouten; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Soriano

Indisponibili: Medel, Mbaye, Poli, Santander, Skov Olsen

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, H. Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Djuricic

Indisponibili: Obiang, Romagna

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto l’ultima partita di Serie A contro il Bologna, ma non ha mai ottenuto due successi di fila con i rossoblù nel massimo campionato.

Il Bologna ha vinto due delle cinque gare interne contro il Sassuolo in Serie A (proprio le due più recenti), completano il bilancio due pareggi e un successo esterno.

In Serie A sono stati quattro finora i derby emiliano-romagnoli giocati di mercoledì: due successi interni, un pareggio e una vittoria esterna – finora in tutte le quattro sfide di questo tipo era stato protagonista il Parma (vs Reggiana, Piacenza, Bologna e Sassuolo).

Otto degli ultimi nove gol realizzati nelle sfide tra Bologna e Sassuolo in Serie A sono arrivati nel secondo tempo, unica eccezione la prima rete di Caputo nella gara di andata.

Il Bologna non ha trovato il gol in due delle ultime quattro partite di Serie A al Dall’Ara, dopo essere andato a segno in tutte le precedenti 18 gare interne di campionato.

Il Sassuolo ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 13 partite fuori casa (4N, 7P).

Nicola Sansone del Bologna ha giocato 84 gare e realizzato 17 gol in Serie A con la maglia del Sassuolo.

Francesco Caputo, a quota 15 gol, è vicino all’eguagliare il record di marcature per un giocatore del Sassuolo in una stagione di Serie A (16 di Domenico Berardi nel 2013/14). È inoltre vicino al suo primato personale nella competizione: 16, nel 2018/19 con l’Empoli.

Il Bologna è una delle uniche due squadre di Serie A, insieme al Verona, contro cui l'attaccante del Sassuolo Jeremie Boga ha realizzato più di un gol in campionato (due).

