Bologna-Torino: probabili formazioni e statistiche

Bologna e Torino si sono affrontate 61 volte in casa dei primi, con un bilancio di 33 vittorie casalinghe, 16 pareggi e 12 successi esterni.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Djiks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Juwara; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Tomiyasu, Krejci

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Lukic, Rincon, Aina; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

Squalificati: Lyanco, Meitè

Indisponibili: Baselli, De Silvestri, Izzo

Statistiche Opta

Sono 123 i precedenti tra Bologna e Torino in campionato: per i padroni di casa 43 vittorie, 36 pareggi e 44 sconfitte.

Il Bologna è imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe contro il Torino in Serie A (1V, 2N), dopo una serie di due sconfitte interne consecutive.

Il Bologna ha vinto la più recente gara casalinga in Serie A contro il Lecce, dopo una serie di sei partite senza successi al Dall’Ara (3N, 3P).

Il Torino di Moreno Longo non ha ottenuto successi finora in trasferte di Serie A: in sette gare ben sei sconfitte seguite da un pareggio: l’ultimo allenatore a non aver vinto nessuna delle prime otto gare esterne sulla panchina granata nella competizione è stato Walter Novellino nel 2007/08 (10).

Solo il Brescia (34) ha perso più punti da situazione di vantaggio del Torino (27) in questa Serie A.

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, conta 57 partite sulla panchina del Torino in Serie A, per un bilancio di 18 vittorie, 24 pareggi e 15 sconfitte.

Musa Barrow ha trovato la via del gol in tutte le sue ultime quattro presenze al Dall’Ara in Serie A: l’ultimo giocatore del Bologna a segnare in almeno cinque partite consecutive in casa è stato Giuseppe Signori, nel 1999 (sei).

La prima partita di Serie A di Rodrigo Palacio con la maglia del Bologna è stata proprio contro il Torino, nel 2017 - l'ultimo suo gol contro i granata tuttavia risale al marzo 2014, con l'Inter.

Dopo aver realizzato cinque gol nelle prime tre sfide contro il Bologna in Serie A, l'attaccante del Torino, Andrea Belotti, è rimasto a secco in tutte le ultime quattro contro i rossoblù.

