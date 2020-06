Bomber con la valigia: Milik nel mirino dell'Atletico Madrid, idea Cavani per la Roma

Il Napoli vorrebbe tenere l'attaccante polacco ma senza il rinnovo di contratto è destinato a partire: piace a Juventus e Milan ma ora c'è il pressing dei Colchoneros. Intanto è sempre libero il 'Matador': piaceva all'Atletico e all'Inter ma dall'Uruguay parlando di una proposta dei giallorossi.

Il mercato è pronto a prendere il via nonostante la stagione proseguirà in estate e, come sempre, sono i grandi attaccanti ad attirare l'attenzione. Due nomi sono molto "caldi", quelli di Arek Milik del Napoli e di Edinson Cavani, che dall'1 luglio sarà libero dopo la fine del contratto col Paris Saint-Germain.

L'Atletico Madrid piomba su Milik

L'attaccante polacco classe 1994 piace a diverse squadre, alla Juventus per rimpiazzare Higuain e al Milan che perderà Ibrahimovic, ma non solo. Dalla Spagna si parla di un forte interessamento dell'Atletico Madrid che, dopo essersi interessato anche a Cavani, pare essersi fiondato su Milik: secondo "AS" il giocatore e il suo entourage avrebbero già parlato in video-conferenza con i dirigenti dei Colchoneros tra cui il ds Andrea Berta. Sul tavolo una proposta da 5 milioni a stagione a Milik mentre resta da capire l'offerta al Napoli che valuta il suo bomber tra i 40 e i 50 milioni.

Il nodo resta il contratto di Milik, in scadenza nel 2021: il Napoli vorrebbe tenere il giocatore, il tecnico Gattuso lo stima parecchio, ma senza il rinnovo questa estate il club di De Laurentiis è obbligato a cederlo come aveva già ribadito il ds Giuntoli.

La Roma fa un pensierino a Cavani

Dopo Pedro, i giallorossi potrebbero piazzare un altro colpo a parametro zero come Cavani, anche se le cifre e l'età del giocatore potrebbero spaventare. Dall'Uruguay in cronista Gonzalo Ronchi ha riferito come sia arrivata un'offerta al Matador da parte della Roma e sarebbe la più alta tra quelle ricevute in Europa: Cavani ha 33 anni ma gli ammiratori non mancano, comprese Juventus, Inter e Atletico Madrid, anche se pare queste ultime si siano defilate negli ultimi giorni.

Lo scenario è suggestivo ma Cavani-Roma appare molto difficile: va considerata la presenza di Edin Dzeko, con cui si sta valutando un prolungamento di 2 anni di contratto per spalmare l'ingaggio, e appunto la richiesta di Cavani, uno che vorrebbe circa 12 milioni netti a stagione.

