Bonaventura dice sì al mini-rinnovo: con il Milan fino ad agosto, poi andrà al Torino

Il centrocampista classe '89, ormai a fine contratto con il Milan, ha comunque deciso di restare in rossonero fino alla fine della stagione. Nelle prossime ore, infatti, verrà messo nero su bianco un mini rinnovo di due mesi, che permetterà a Bonaventura di giocare in Coppa Italia e Serie A. Al termine del campionato sarà poi libero di andare a parametro zero.

Giacomo Bonaventura cerca continuità e potrebbe ritrovarla proprio in questo finale di stagione. Il classe '89 ha il contratto in scadenza con il Milan (30 giugno) ma, non potendo giocare da nessuna altra parte fin quando il campionato non verrà concluso, ha deciso di dire sì alla proposta di mini-rinnovo con i rossoneri per altri due mesi.

La stagione di Bonaventura

Competizione Presenze/Reti Minuti giocati SERIE A 17 presenze e 2 gol 804 minuti COPPA ITALIA 2 presenze e 1 gol 151 minuti Totale 19 presenze e 3 gol 955 minuti

L'ex Atalanta sarà così arruolabile per il resto della stagione e potrà essere un'arma in più per Stefano Pioli. Ovviamente, le condizioni del contratto sono le medesime dell'ultima stagione, verranno aggiunte solo altre due mensilità e poi sarà libero di andare a parametro zero.

Bonaventura proprio in questi giorni stava discutendo con Roma e Torino, con la pista granata che si fa sempre più calda.

