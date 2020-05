Brescia, Balotelli non si presenta all'allenamento: è rottura totale

L'attaccante del Brescia, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, non si è presentato all'allenamento programmato, senza avvisare la società. Il club si trincera dietro il più classico dei "no comment".

Nuovo caso Balotelli. L’attaccante del Brescia, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, non si è presentato all’allenamento programmato, senza avvisare la società. Il club si trincera dietro il più classico dei "no comment" ma ormai gli indizi su una rottura si susseguono. Balotelli nei giorni scorsi aveva ripreso la preparazione al pari dei compagni, anche se si allenava sul campo di solito dedicato alla Primavera.

Il 30enne ex Milan e Inter, però, nella giornata di martedì non si è presentato a Torbole Casaglia e, da quanto trapela, non ha neanche avvisato la società. Ora bisognerà capire come Cellino reagirà al comportamento del calciatore: si andrà allo scontro totale o si proverà a ricucire? C’è da ricordare come gli allenamenti delle Rondinelle non siano obbligatori con i calciatori che hanno la possibilità di non partecipare alle sedute, anche se la seduta di Balotelli era stata schedulata come quella di ogni giocatore del Brescia. Di certo, se fosse confermata la mancata comunicazione alla società, per Balotelli si aprirebbero le porte dell’ennesimo caso e il possibile addio al Brescia.

