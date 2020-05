Brescia, Balotelli salta l’allenamento di sabato: “Ho imparato il silenzio da chi parla troppo"

Giorno dopo giorno si acuisce la frattura fra Mario Balotelli e la squadra della sua città, il Brescia. Come rivela il Corriere della Sera, questa mattina il centravanti non si è presentato al centro sportivo di Torbole Casaglia per la sessione individuale cui si sottopone, da ormai una settimana. E sui social lancia un messaggio criptico: "Ho imparato il silenzio da chi parla troppo".

Vedremo ancora Balotelli indossare la maglia del Brescia alla ripresa in campo della Serie A? Viene da chiederselo perché giorno dopo giorno, il legame fra “Super Mario” e la squadra della sua città sembra essersi sfilacciato irrimediabilmente. Dopo le parole malinconiche e per nulla prive di critiche di Cellino, il centravanti delle Rondinelle questa mattina non si è presentato al centro sportivo di Torbole Casaglia per la sessione individuale cui si sottopone, da ormai una settimana.

Una decisione che potrebbe essere maturata, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, anche in polemica con il mancato faccia a faccia in sede di venerdì pomeriggio con il presidente Cellino, impegnato nell’intenso Consiglio di Lega svoltosi in videoconferenza. Un gesto che acuisce una frattura acuitasi martedì scorso, quando Balotelli non si era presentato al campo adducendo un’indisposizione che però il club considerava un’assenza ingiustificata.

Nel frattempo nella giornata di ieri, dopo un silenzio durato alcuni giorni, è tornato a postare sui propri social, citando una frase Kahlil Gibran: “Ho imparato il silenzio da chi parla troppo, la tolleranza dagli intolleranti, la gentilezza dai malvagi: per quanto possa sembrare strano, sono grato a questi insegnanti”. Un messaggio non casuale e che sembra sempre più spalancare il sipario su un matrimonio, quello fra Balotelli e il Brescia, che prometteva scintille ma non ha rispettato le aspettative.

