Al Rigamonti la sfida salvezza sorride ai rossoblù che vanno sotto con i gol di Donnarumma e Semprini, ma hanno la forza di agguantare il pareggio grazie ai penalty trasformati dallo spagnolo e dall’ex Frosinone. Le Rondinelle rimangono fanalino di coda a pari merito con la Spal. Il Grifone sale a +1 dal Lecce terzultimo

Brescia e Genoa non sfruttano il k.o. del Lecce allo Juventus Stadium e si frenano a vicenda dopo una gara densa di emozioni. Le Rondinelle, fanalino di coda, partono fortissimo con un uno-due firmato Donnarumma e Semprini, ma il Grifone riesce a rimontare grazie ai cambi di Nicola e a due calci di rigore. Il primo, trasformato da Iago Falque, è causato dalla una leggera spinta del classe 2002 Papetti ai danni di Romero, il fischietto Irrati indica il dischetto, la Var conferma tra le proteste dei padroni di casa. Il pareggio definitivo è offerto da un ingenuo fallo di mano di Dessena, Pinamonti non si lascia ipnotizzare da Joronen. Con quelli del Rigamonti, i rigori stagionali del Genoa diventano 13 (con soli 3 errori), solo la Lazio ne ha avuti di più (14). Faranno la differenza nella volata salvezza?

Il tabellino

BRESCIA-GENOA 2-2 (primo tempo 2-1)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini (dal 67’ Martella); Dessena, Tonali (dall’83’ Ghezzi), Bjarnason (dall’83’ Romulo); Zmrhal (dal 73’ Aye); Torregrossa (dal 67’ Skrabb), A. Donnarumma. All. Diego Lopez

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro (dal 53’ Schone), C. Zapata; Biraschi, Behrami (dal 65’ Lerager), Sturaro, Barreca (dal 59’ Ghiglione); Iago Falque (dal 53’ Pandev); Destro (dal 58’ Sanabria), Pinamonti. All. Nicola

Arbitro: M. Irrati

Gol: 10’ Donnarumma (B), 13’ Semprini (B), 38’ Iago Falque (G), 70’ Pinamonti (G)

Assist: Sabelli (1-0), Bjarnason (2-0)

Ammoniti: Mateju, Dessena, Bjarnason, Sabelli (B), Zapata, Biraschi (G)



La cronaca in 5 momenti chiave

6’ OCCASIONE CLAMOROSA PER IL GENOA - Gran cavalcata di Destro che supera in corsa prima Tonali e poi Papetti: il destro in diagonale dell'attaccante viene deviato da un tuffo di Joronen in allungo. Parata incredibile del portiere del Brescia che toglie la palla dall'angolino

10’ VANTAGGIO DEL BRESCIA - Ha segnato Donnarumma! Secondo gol consecutivo per l'attaccante bianco-azzurro. Assist al bacio di Sabelli dalla destra e piattone nell'angolino. Rondinelle avanti

13’ RADDOPPIO DEL BRESCIA - 2-0 immediato di Semprini. Primo gol in Serie A per il difensore. Veloce ripartenza delle Rondinelle: Sabelli pesca Bjarnason al centro dell'area di rigore, l'islandese prova il tap-in ma ne esce un tiro cross che favorisce l'inserimento di Semprini. Il gol è un gioco da ragazzi. Che partenza degli uomini di Diego Lopez

38’ ACCORCIA IL GENOA - Papetti spinge Romero all'interno dell'area di rigore. Dopo un'esitazione, Irrati assegna il penalty. Decisione al limite dell’arbitro. Dal dischetto Iago Falque non sbaglia

70’ PAREGGIO DEL GENOA - Irrati fischia un secondo penalty per un fallo di mano di Dessena in area di rigore. Pinamonti non sbaglia dal dischetto. 2-2 al Rigamonti

