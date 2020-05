Dal nostro partner OAsport.it

Mario Balotelli è tornato ad allenarsi questa mattina, regolarmente, presso il centro sportivo di Torbole Casaglia per sostenere la seduta di allenamento individuale. E’ questo l’aggiornamento che arriva dal Brescia rispetto a quanto fatto dal calciatore ex Milan e Inter.

Martedì, come è noto, l’attaccante non avevo preso parte alla preparazione e sulle motivazioni le versioni sono state un po’ discordanti. La società lombarda ha preferito non parlare, ma ha fatto trapelare di non aver ricevuto alcuna comunicazione dak giocatore, mentre Balotelli avrebbe motivato la sua assenza per un’indisposizione fisica di cui avrebbe informato tempestivamente la società. Di fatto, la punta delle “Rondinelle” si è presentata in anticipo rispetto al solito, lavorando serenamente. Le cronache parlano anche di un confronto sempre questa mattina tra Mario e il direttore sportivo del Brescia Stefano Cordone.

Nei programmi, la formazione resta divisa in due gruppi: chi svolge allenamenti collettivi e chi segue una tabella individuale. Il tecnico Diego Lopez dirigerà gli allenamenti anche nel pomeriggio per preparare la compagine al meglio per la ripresa del campionato, che sembra sempre più probabile, in attesa delle conferme dal Governo. Per quanto riguarda il centravanti azzurro, l’evoluzione dei rapporti con la società è tutta valutare.

