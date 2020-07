Lo svedese, futuro giocatore della Juventus, trascina i Ducali: rete di Darmian su suo assist, poi pareggio di Dessena e magia con il destro a giro finale.

Nell'amichevole di fine campionato tra il Brescia (giá retrocesso) e il Parma (giá abbondantemente salvo), vince Kulusevski. Il classe 2000 dei Ducali regala magie e giocate di alto livello nella ripresa e trascina la squadra di D'Aversa alla vittoria. Passaggio vincente per Darmian prima del pareggio di Dessena e poi destro a giro sublime a sigillare il successo emiliano. Il Brescia ha lottato, il Parma ha fatto valere il maggior tasso tecnico.

Il tabellino di Brescia-Parma 1-2

Serie A Le pagelle di Brescia-Parma 1-2: Gervinho in ombra, Kulusevski brilla, generoso Torregrossa DA 11 MINUTI

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Semprini (Dall'88' Ghezzi), Mangraviti, Gastaldello (Dal 66' Papetti), Mateju; Spalek (Dal 79' Martella), Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Ayé. Allenatore: Lopez

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (Dal 70' Pezzella), Iacoponi (Dal 70' Bruno Alves), Dermaku, Darmian; Kucka (Dal 57' Siligardi), Barillá, Kurtic; Kulusevski, Caprari (Dal 70' Sprocati), Gervinho (Dal 76' Inglese). Allenatore: D'Aversa

Arbitro: Maggioni

Gol: 59' Darmian (P), 62' Dessena (B), 81' Kulusevski (P)

Assist: Kulusevski, Torregrossa, Siligardi

Ammoniti: Torregrossa, Dessena, Gervinho, Mateju, Papetti

Dejan Kulusevski e Jaromir Zmrhal - Brescia-Parma Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

10' - COSA SBAGLIA KULUSEVSKI. Da rinvio di Sepe, si inviola, entra in area, supera Andrenacci, ma poi sbilanciato da Mateju calcia alto. Occasione Parma.

48' - PALO DI CAPRARI! Cross basso di Kurtic e tacco di Caprari. Palo pieno.

59' - DARMIAN! GOL! 0-1 Parma! Gervinho imbuca per Kulusevski, che mette dentro un gioiello per DARMIAN, che deve solo insaccare a due metri dalla porta.

62' - PAREGGIO DEL BRESCIA! GOL! 1-1! Disastro di Sepe, che serve Dessena al limite, scambio con Torregrossa (assist) e destro all'angolino di Dessena. Gol dell'ex.

68' - Torregrossa manda in porta AYE con un gran filtrante, ma tutto solo l'attaccante calcia addosso a SEPE, che poi ferma anche il tentativo di Spalek.

81' - GOL MAGNIFICO DI DEJAN KULUSEVSKI! Magnifico. 1-2 Parma. Scambia con Siligardi e piazza un destro a giro meravigloso sul quale Andrenacci non puó nulla.

86' - SPROCATI! Mancino potente da fuori dopo una gran azione di Kulusevski. VOLA ANDRENACCI e para.

La statistica

Dejan Kulusevski ha sia segnato che servito almeno un assist in quattro partite in questo campionato: solo Ciro Immobile (sei volte) ci è riuscito in più gare nel torneo in corso. (Opta)

Il migliore

Dejan KULUSEVSKI - Potenza e tecnica sempre presenti. Spreca una buona chance nel primo tempo. Bello l'assist per Darmian, stupendo il gol vittoria, segnato con il piede "debole", il destro. Giocatore dal talento sconfinato.

Il peggiore

Florian AYÉ - Un tiro di sinistro che non dá problemi a Sepe, tanti palloni persi, un'occasione colossale gettata al vento nella ripresa. Zero reti in Serie A, categoria fuori portata per lui.

Play Icon WATCH Fantacalcio: i consigli per la 36a giornata di Serie A 00:01:19

Serie A Le pagelle di Brescia-Parma 1-2: Gervinho in ombra, Kulusevski brilla, generoso Torregrossa DA 11 MINUTI