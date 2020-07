Giornata nera quella di domenica per Massimo Cellino. Il numero uno del Brescia è stato aggredito da due malviventi. Fortunatamente nessuna conseguenza grave per il patron delle Rondinelle.

Grande spavento per Massimo Cellino: domenica pomeriggio, il patron del Brescia è stato aggredito da due malviventi in località Padenghe (nel Bresciano). I due criminali hanno cercato di rubargli l'orologio. Il furto è stato sventato grazie alla pronta reazione di Cellino. Tutto si è consumato in una manciata di secondi, appena fuori da un supermercato prossimo alla nuova casa di Cellino.

I due malviventi si sono coordinati per sorprendere il malcapitato presidente delle Rondinelle: il primo ha cercato di strappargli l'orologio dal polso a bordo di un motoveicolo; il secondo è sopraggiunto un attimo dopo, a piedi, cercando di attaccare Cellino alle spalle. Ma Cellino ha reagito immediatamente, mettendo in fuga i due delinquenti e rimediando una ferita sul naso.

Uno shock che turberà il presidente per i prossimi giorni, e che va di certo sommato alle preoccupazioni per la pessima situazione del Brescia in Serie A. Le Rondinelle occupano la penultima posizione in classifica, e distano nove punti dalla salvezza con sei giornate rimaste. Anche alla squadra, come al suo presidente, servirà una reazione immediata per evitare la retrocessione.

