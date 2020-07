Brescia-Roma: probabili formazioni e statistiche

Sono 45 i precedenti tra Brescia e Roma in A: per le Rondinelle nove successi, 13 pareggi e 23 sconfitte.

Probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma. All. Lopez

Serie A Balotelli è ingrassato fino a 100 chili: il Brescia non lo convocherà più DA 5 ORE

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Cistana

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Mancini, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, Under; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Cristante, Mkhitaryan

Indisponibili: Smalling, Juan Jesus, Santon

Statistiche Opta

Sono 45 i precedenti tra Brescia e Roma in A: per le Rondinelle nove successi, 13 pareggi e 23 sconfitte.

La Roma è la squadra contro cui il Brescia ha segnato di più in Serie A (42 gol).

Il Brescia ha affrontato 22 volte la Roma in gare interne di Serie A: per i padroni di casa otto vittorie, otto pareggi e sei sconfitte.

Tutti gli ultimi sette gol tra Brescia e Roma in Serie A sono stati realizzati nel secondo tempo.

Il Brescia ha segnato in tutte le ultime quattro partite interne di Serie A e non arriva a cinque di fila dal marzo 2004, sotto la guida di Giovanni De Biasi.

La Roma ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A, incluse le due più recenti - i giallorossi non perdono tre gare esterne di fila nella massima serie dal 2012/13.

La Roma ha vinto gli ultimi 21 confronti di campionato contro un’avversaria neopromossa, si tratta della striscia di successi più lunga nella storia della Serie A per una singola squadra contro squadre provenienti dalla Serie B.

Diego López ha affrontato cinque volte la Roma in Serie A: nessun successo per l'allenatore del Brescia (un pareggio e quattro sconfitte).

Alfredo Donnarumma ha trovato la rete nelle ultime due partite interne in Serie A: l'ultimo giocatore del Brescia ad arrivare a tre di fila è stato Andrea Caracciolo nell'aprile 2011.

L’attaccante della Roma Edin Dzeko, in gol nel match d’andata, non trova la rete da quattro incontri di campionato: l’ultima volta che ha avuto una striscia di cinque partite senza marcature in Serie A risale ad aprile 2019.

Serie A Edicola: Juventus-Fiorentina, Gonzalo Higuain come pedina di scambio per Federico Chiesa? DA 7 ORE