Gli uomini di Diego Lopez concludono la loro avventura nella massima serie con un punto contro i blucerchiati al Rigamonti. Quagliarella fallisce un rigore nella 200esima partita con la maglia della Samp, Gastaldello dice addio al calcio giocato.

Finale di campionato nostalgico al Rigamonti, con Gastaldello che dice addio al calcio giocato, Tonali che con ogni probabilità non vestirà più la maglia del Brescia e Quagliarella che, alla 200esima partita con la maglia della Sampdoria, non raggiunge Vialli per reti segnate in blucerchiato con un rigore fallito e un gol annullato nel finale. Il Brescia saluta la Serie A con un pareggio agguantato con il rigore trasformato da Torregrossa nelle ripresa dopo il vantaggio di Leris nel finale di primo tempo: match fortemente condizionato dal caldo, soprattutto nella prima mezz'ora. Le motivazioni erano poche, ma le due squadre sono riuscite a offrirci una partita comunque ricca di emozioni, nonostante i numerosi errori da una parte e dall'altra: due pali hanno detto no a Zhmral, Andrenacci e Falconi hanno dovuto compiere diversi ottimi interventi. Ora è tempo di vacanze, ma è già tempo di ricostruire: il Brescia per puntare a risalire in Serie A, la Samp per provare a centrare obiettivi più ambiziosi della salvezza.

Il tabellino

BRESCIA-SAMPDORIA 1-1 (primo tempo 0-1)

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Mangraviti, Gastaldello (dal 59' Semprini), Mateju; Spalek (dal 59' Ndoj), Dessena, Tonali, Zmrhal; Torregrossa, Ayè (dal 68' Donnarumma, dal 78' Viviani). All. Lopez.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Falcone; Depaoli, Tonelli (dal 19' Colley), Yoshida, Augello; Vieira (dal 73' Thorsby), Bertolacci (dal 73' Askildsen); Leris (dal 68' Linetty), Maroni (dal 68' Jankto), Gabbiadini; Quagliarella. All. Ranieri.

Gol: 41' Leris (S), 49' rig. Torregrossa (B).

Ammoniti: Gastaldello (B), Vieira (S).

Espulso: Askildsen (S).

Leris e la Sampdoria festeggiano il gol a Brescia Credit Foto Getty Images

La cronaca in 12 momenti chiave

27’ RIGORE PER LA SAMP - Conclusione di Vieira su punizione bassa di Gabbiadini, deviazione di Gastaldello che allarga il gomito a pochi passi dalla linea di porta. On-field review: Fabbri concede il rigore ai blucerchiati.

27’ QUAGLIARELLA FALLISCE IL RIGORE - Andrenacci spiazzato, l'attaccante della Samp apre il piattone ma non trova la porta.

35’ PALO DI ZHMRAL - Controllo e sinistro dal limite dell'area, Falcone devia il pallone sul legno.

41’ LERIS SBLOCCA IL MATCH - Bella azione degli ospiti: Gabbiadini copre bene palla e apre per Augello, pallone per Leris che si gira sulla trequarti e calcia. Deviazione decisiva di Gastaldello, che cambia la direzione della conclusione: Andrenacci non può nulla.

48' CALCIO DI RIGORE PER IL BRESCIA - Splendida palla di Tonali per Aye, che si trova a tu per tu con Falcone: netto fallo del portiere.

49' TORREGROSSA TRASFORMA IL RIGORE - Pallone da una parte, portiere dall'altra: perfetta esecuzione.

56' ANDRENACCI SALVA SU COLLEY - Calcio d'angolo di Gabbiadini, piattone al volo da pochi passi: ottimo intervento del portiere del Brescia.

59' ADDIO AL CALCIO DI GASTALDELLO - Standing-ovation per il difensore del Brescia, che dice addio al calcio giocato.

70' ANNULLATO IL GOL DI TORREGROSSA - Stacco di testa vincente su cross di Ndoj, ma c'è fuorigioco: nulla di fatto.

77' SECONDO PALO DI ZHMRAL - Colpo di testa sul secondo palo deviato, il pallone si indirizza lentamente sul palo dopo il rimbalzo sul terreno di gioco! Sfortunato...

90'+1 - ESPULSO ASKILDSEN - Seconda ammozione, fallo da dietro su Sabelli.

90'+5 ANNULLATO IL GOL DI QUAGLIARELLA - L'attaccante della Samp parte in fuorigioco e poi insacca, nulla di fatto.

Il momento social

Mvp

Ronaldo VIEIRA – Dominante in interdizione. Sempre presente quando c’è da fare filtro, non perde un contrasto che sia uno.

Fantacalcio

Promosso: Ernesto TORREGROSSA - Viene preso di mira dagli avversari, che con lui usano le maniere forti. Il che sembra galvanizzarlo: cresce alla distanza e realizza il rigore del pareggio.

Bocciato: Fabio QUAGLIARELLA - Scende in campo con un obiettivo chiaro: raggiungere Vialli per gol in blucerchiato. Strano a dirsi, ma sembra accusare la pressione del momento: fallisce il rigore ed è meno lucido del solito.

