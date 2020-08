Diamo i voti ai protagonisti del match del Rigamonti: i due centrocampisti giocano una partita tutta muscoli e sostanza, Torregrossa è decisivo. Bene Zhmral e Maroni, gli attaccanti blucerchiati steccano.

Le pagelle del Brescia

Lorenzo ANDRENACCI 6,5 – Non può nulla sul gol di Leris, influenzato dalla deviazione di Gastaldello. Compie qualche ottimo intervento.

Serie A Il Brescia saluta la Serie A con un pareggio: 1-1 con la Sampdoria al Rigamonti DA 2 ORE

Stefano SABELLI 6,5 – In avvio di partita si preoccupa di coprire e non spinge, ma con l'andare dei minuti si fa vedere con insistenza nella metà campo avversaria. Una sua giocata provoca l'espulsione di Askildsen.

Massimiliano MANGRAVITI 5,5 – Troppo irruento. Spesso capita che commette falli ingenui dopo aver accompagnato bene l'avversario. Deve crescere.

Daniele GASTALDELLO 6 – Ultima partita da calciatore per lui, che esce dopo un’ora di gioco tra gli applausi di compagni e avversari. Il suo braccio causa il rigore fallito da Quagliarella e la sua deviazione fortuita regala il gol a Leris, ma gioca una partita seria. Come la sua lunga ed esemplare carriera. (Dal 59’ Alessandro SEMPRINI 6,5 – Entra bene in partita, sia in copertura che con qualche bella iniziativa in impostazione).

Ales MATEJU 6,5 – Non spinge particolarmente, ma in copertura è preziosissimo.

Nikolas SPALEK 5 – Partita imprecisa. Ci prova in tutti i modi ma è confuso e poco razionale con il pallone tra i piedi. (Dal 59’ Emanuele NDOJ 6 - Entra bene in partita, si perde con il passare dei minuti).

Daniele DESSENA 6 – Si limita a fare filtro: è il suo ruolo in questa squadra e lo fa bene.

Sandro TONALI 7 – Se addio al Brescia deve essere, che sia da grande giocatore. Questo è sembrato essere il mantra di Tonali oggi: partita totale, con un ottimo lavoro in copertura e la splendida palla per Aye nell'azione del rigore.

Jaromir ZHMRAL 7 – Decisamente il più pericoloso del suoi. Colpisce due pali e crea diverse altre situazioni interessanti: solo la sfortuna gli dice di no.

Florian AYE 6,5 – Prezioso nel lavoro sporco e decisivo con il rigore procurato su uscita di Falcone. Conclude il primo anno in Serie A senza reti, ma i segnali sono positivi. (Dal 68’ Alfredo DONNARUMMA S.V. – Esce per infortunio dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Dal 78’ Mattian VIVIANI S.V.).

Ernesto TORREGROSSA 6,5 – Viene preso di mira dagli avversari, che con lui usano le maniere forti. Il che sembra galvanizzarlo: cresce alla distanza e realizza il rigore del pareggio.

All. Diego LOPEZ 6 – Il Brescia gioca un'ottima partita e saluta con onore la Serie A. Per oggi basta così.

Brescia-Sampdoria, ultima giornata Serie A 2019/20 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Sampdoria

Wladimiro FALCONE 6,5 – Esce in modo irruento su Aye in occasione del rigore, ma è decisivo in diverse occasioni con interventi che salvano la Samp.

Fabio DEPAOLI 5 – Prestazione negativa oggi. Lontano dalla palla è sempre fuori posizione e tiene in gioco Aye nell'azione del penalty.

Lorenzo TONELLI S.V. – Abbandona il terreno di gioco in avvio di partita per un problema al ginocchio: auguriamo il meglio a un giocatore già troppe volte colpito dalla sfortuna. (Dal 19’ Omar COLLEY 6,5 – Prestazione rognosa, fisica e anche importante in fase offensiva, con la rete sfiorata due volte su calcio piazzato).

Maya YOSHIDA 6 – Partita attenta in copertura, senza strafare.

Tommaso AUGELLO 6,5 – Si conferma un giocatore in crescita e una delle più belle notizie per Ranieri. In avvio è timido, ma nella ripresa è un treno sulla sinistra.

Andrea BERTOLACCI 5,5 – Partita anonima quella dell’ex centrocampista del Milan. Si limita al compitino e non incide. (Dal 73’ Kristoffer ASKILDSEN 5 - Vuole mettersi in mostra, ma la foga fa brutti scherzi: doppio giallo e rosso.

Ronaldo VIEIRA 7 – Dominante in interdizione. Sempre presente quando c’è da fare filtro, non perde un contrasto che sia uno. (Dal 73’ Morten THORSBY S.V.)

Play Icon WATCH Ranieri: "La Serie A che riparte dopo il Covid è falsata. Non è una scusa, è la realtà" 00:00:59

Gonzalo MARONI 6,5 – Spinge bene a destra ed è molto intraprendente. Prestazione di coraggio, tra i migliori nella Samp. (Dal 68’ Jakub JANKTO 6 - In campo aperto prova a dialogare con le punte, è pericoloso ma non incide).

Manolo GABBIADINI 5,5 – Buon primo tempo, pessima ripresa. Quello che non piace è l'atteggiamento: quando non gli arriva il pallone si innervosisce e smette di giocare.

Mehdi LERIS 6,5 – A inizio partita fa e disfa, con qualche ottima giocata abbinata a errori di confusione. Cresce alla distanza e sblocca il match, anche se la deviazione di Gastaldello è decisiva. (Dal 68’ Karol LINETTY 5,5 - Non riesce a incidere.)

Fabio QUAGLIARELLA 5 – Scende in campo con un obiettivo chiaro: raggiungere Vialli per gol in blucerchiato. Strano a dirsi, ma sembra accusare la pressione del momento: fallisce il rigore ed è meno lucido del solito.

All. Claudio RANIERI 6,5 – L'assenza di pubblico ci permette di ascoltare le indicazioni degli allenatori. I suoi suggerimenti sono sempre pacati ma carismatici. Si vede che ha in pungo la situazione.

Serie A Il Brescia saluta la Serie A con un pareggio: 1-1 con la Sampdoria al Rigamonti DA 2 ORE