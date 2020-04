Buon compleanno Simone Barone! Ecco cosa fanno oggi i Campioni del Mondo 2006

Oggi è il 30 aprile, un giorno speciale per Simone Barone che compie 42 anni. Il ricordo dell'impresa azzurra al Mondiale del 2006 è ancora vivo in ogni italiano. Ma che fine ha fatto Barone dopo il ritiro dal calcio giocato? E che ne è stato di tutti gli altri azzurri campioni del mondo?

Simone Barone compie oggi 42 anni. Ricordiamo l' ex-centrocampista di Parma, Palermo e Torino per aver fatto parte di quel manipolo d'eroi che alzò la Coppa del Mondo a Berlino la sera del 9 luglio. In Serie A ha accumulato ben 249 presenze, condite da 11 gol. Dopo l'addio al calcio nel 2013, Barone ha intrapreso un percorso da allenatore tra diverse fila giovanili; oggi allena la Berretti del Sassuolo. Del gruppo guidato da Marcello Lippi, resiste un solo giocatore sulla lista di chi è ancora in campo: Gigi Buffon, che proprio come allora veste la maglia della Juventus ma a 41 anni, per la prima volta nella sua carriera ha accettato di fare il portiere di riserva di Szczesny per continuare ad inseguire il sogno di vincere l'unico trofeo che gli manca: la Champions League.

E gli altri 22 protagonisti del mondiale di Germania 2006? Fra allenatori, dirigenti, opinionisti televisivi e gente che gravita nel calcio ma non ha ancora trovato il proprio posto. Ecco nel dettaglio cosa fanno...

Serie A Facciamo i conti: Buffon rinnova, quasi 90 milioni guadagnati dalla Juventus 25/04/2020 A 19:37

Portieri

Gianluigi BUFFON (41 anni): portiere di riserva della Juventus

Marco AMELIA (37 anni): allenatore della Vastese

Angelo PERUZZI (49 anni): club manager della Lazio

Difensori

Andrea BARZAGLI (38 anni): collaboratore di Maurizio Sarri alla Juventus

Fabio CANNAVARO (46 anni): allenatore del Guangzhou Evergrande

Fabio GROSSO (42 anni): allenatore disoccupato (esonerato dal Brescia il 2/12/2019)

Marco MATERAZZI (46 anni): allenatore disoccupato

Alessandro NESTA (43 anni): allenatore del Frosinone

Massimo ODDO (43 anni): allenatore disoccupato (esonerato dal Perugia il 4/1/2020)

Cristian ZACCARDO (38 anni): ex calciatore aspirante direttore sportivo

Gianluca ZAMBROTTA (42 anni): consigliere federale AIC e ambasciatore Euro 2020

Centrocampisti

Simone BARONE (41 anni): allenatore della Berretti del Sassuolo

Mauro German CAMORANESI (43 anni): allenatore del Tabor Sežana

Daniele DE ROSSI (37 anni): ex giocatore del Boca Juniors

Gennaro GATTUSO (42 anni): allenatore del Napoli

Simone PERROTTA (42 anni): consigliere federale FIGC

Andrea PIRLO (40 anni): opinionista di Sky Sport

Play Icon WATCH La Serie A riabbraccia Gattuso: il meglio delle conferenze stampa in 180 secondi 00:03:07

Attaccanti

Alessandro DEL PIERO (45 anni): opinionista di Sky Sport

Alberto GILARDINO (37 anni): allenatore della Pro Vercelli

Vincenzo IAQUINTA (40 anni): ex calciatore condannato a 2 anni nel processo Aemilia (irregolare custodia armi)

Filippo INZAGHI (46 anni): allenatore del Benevento

Luca TONI (42 anni): allenatore disoccupato e opinionista tv

Francesco TOTTI (43 anni): ex dirigente della Roma. Scout e agente di calciatori

Play Icon WATCH "Ma tu sei matto!" Totti segna su punizione e i compagni di squadra impazziscono! 00:00:28

Serie A De Rossi dice addio al calcio giocato: lascia il Boca, l'ex bandiera giallorossa si ritira 06/01/2020 A 15:13