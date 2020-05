C'è il sì del Viminale, semaforo verde da lunedì ad allenamenti individuali per sport di squadra

Lautaro Martinez in una sessione d'allenamento con i compagni di squadra dell'Inter: maggio sarà il mese della ripresa degli allenemanti in Serie A?

I club di Serie A e di tutte le discipline di squadra, da lunedì 4 maggio potranno tornare ad allenarsi. Dal Viminale è arrivato il via libera alla ripresa delle sedute, seppur a livello individuale. Questa presa di posizione arriva dopo che nelle scorse ore, alcune regioni - Campania, Emilia, Lazio, Sardegna - avevano dato il loro via libera alla ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra

Da lunedì 4 maggio anche gli atleti di sport di squadra, potranno tornare ad allenarsi nei centri sportivi del proprio club. L’equivoco di fondo, che aveva creato non poco malumore e polemiche fra calciatori e star dello sport non solo strettamente appartamenti al calcio, è dunque stato spazzato via questa mattina da una circolare inviata dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore da lunedì 4 maggio e fino a domenica 17. La suddetta circolare cancella il malinteso ed allinea gli sportivi delle discipline individuali a quelli che praticano sport di squadra e permette a tutti i club di potersi organizzare, per riaccogliere i propri tesserati nei propri campi d’allenamento.

Cosa dice la circolare

E' consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento

La decisione del Ministero dell'Interno arriva a mettere un punto chiaro su una situazione un po’ confusa, dopo che nella giornata di ieri, quattro regioni (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna) avevano dato il loro benestare alla ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra, da sostenere individualmente nelle strutture dei club. Una scelta che aveva convinto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a chiedere al comitato tecnico scientifico di valutare la decisione di estendere la possibilità delle sedute individuali a tutti gli atleti, senza distinzioni.

