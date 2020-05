C'è la data: la Lega Serie A propone la ripresa del campionato il 13 giugno

Dopo l'Assemblea di Lega tenuta oggi tra i rappresentanti dei 20 di club, ecco la proposta ufficiale della Serie A: ripartire col campionato il 13 giugno.

Far Oer, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Danimarca, Croazia, Israele, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Turchia, Norvegia, Finlandia, Portogallo, Albania e Austria.

Sono 17 a oggi i paesi europei i cui massimi campionati calcistici sono pronti a ricominciare e con una data certa. Prova ad aggiungersi a questi anche il massimo campionato italiano, ovvero la Serie A.

Lega Serie A: 13 giugno la data proposta per la ripresa del campionato

In Italia, chiaramente, manca ancora l’ok del governo, ma l’assemblea di Lega Serie A tenuta oggi, valutando anche quanto sta succedendo dentro i confini delle varie federazione calcistiche europee, ha stilato una data per la ripresa: il 13 giugno.

E’ questo quanto emerso nell’assemblea tenutasi tra i rappresentanti dei 20 club di Serie A, che ha chiaramente dunque indicato quale vuole essere la strada: ripartire, come quasi tutti gli altri.

12 turni al termine più la Coppa Italia

Sarà però un autentico tour de force quello della Serie A. Considerato infatti che bisognerà chiudere tutto entro il 2 agosto per lasciare spazio a Champions ed Europa League, se davvero si ripartisse il 13 giugno ci sarebbe spazio anche per giocare le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia. In poco meno di 2 mesi dunque la Serie A dovrebbe chiudere le 12 giornate che mancano, più alcuni recuperi da fissare e ciò che manca della coppa nazionale.

Manca ovviamente l'ok più importante: quello del governo

La palla chiaramente passerà ora al governo, da cui si attende il via libera e l’eventuale revisione del protocollo di sicurezza, che così come è stilato adesso – ovvero con la quarantena per tutta la squadra in caso di un singolo contagio – non può permettere un realistico buon esito per il termine della stagione.

Intanto però, appunto, la Serie A ha scelto: il 13 giugno il via designato; che sarebbe poi lo stesso weekend in cui si mormora anche Premier League e Liga spagnola vorrebbero ripartire.

La nota ufficiale dell'Assemblea di Lega

"L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. La Lega Serie A ribadisce, nel rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021, la necessità del rispetto delle scadenze di pagamento previste dai contratti per mantenere con gli stessi un rapporto costruttivo”.

Per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva è stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato. L’Assemblea ha inoltre indicato il Dott. Nanni della Società Bologna per rappresentare nella Commissione medico scientifica della Figc le istanze delle Società, che saranno previamente informate in sede assembleare”.

