Caceres racconta il "suo" virus: "Ci ho convissuto senza saperlo per 60 giorni"

Martin Caceres esce allo scoperto durante una diretta Instagram: "Mi hanno detto di mettermi in quarantena ma non passava mai"

Il periodo che stiamo vivendo è difficile per tutti, ancora di più se si hanno i sintomi del Coronavirus. Martin Caceres ha raccontato la sua brutta esperienza durante una diretta instagram con la comica uruguagia Yisela Paola, in arte Yipio.

Senza saperlo ho avuto il virus in corpo per 60 giorni

"Ieri mi hanno fatto il tampone e sono negativo, sto bene e mi sento come nuovo - ha proseguito il difensore della Fiorentina -. Ho avuto qualche sintomo fra il l8 e il 15 marzo, mi stavo allenando a casa e sentivo di avere il fiato corto. Mi hanno detto di mettermi in quarantena e in 20 giorni sarebbe passata". "Ma non è stato così, evidentemente il virus - ha ironizzato Caceres - si era innamorato di me...".

