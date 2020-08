Cagliari, 3 positivi al Coronavirus: rimandato il ritiro previsto per giovedì 20 agosto

La notizia di 3 positivi nel Cagliari al COVID-19 fa saltare i piani per il ritiro previsto per giovedì 20 agosto. In attesa del comunicato ufficiale del club, non si conoscono i nomi dei 3 giocatori.

Il Coronavirus torna a minacciare la Serie A. Dopo la notizia della positività del portiere della Roma Mirante, altri tre giocatori del Cagliari sarebbero risultati positivi ai controlli per il COVID-19. Test effettuati ad Assemini tra lunedì e martedì, nel piano che doveva riportare il Cagliari al ritiro precampionato in programma ad Aritzo per giovedì 20 agosto.

A questo punto però saltano i piani iniziali, con il raduno del Cagliari che presumibilmente verrà spostato di almeno qualche giorno.

Serie A Roma, Mirante positivo al Coronavirus: "Sto bene, non ho alcun sintomo" DA 3 ORE

Una notizia trapelata da vari organi di stampa, che attende soltanto l’ufficialità da parte della società sarda. I nomi dunque non sono ancora stati rivelati e la minaccia COVID-19, per la Serie A, torna a farsi reale anche per l’inizio di questa nuova stagione.

Serie A Serie A, estate 2020: le date dei ritiri di tutte le 20 squadre DA 2 ORE