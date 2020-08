Nel prepartita di Milan-Cagliari, il presidente del club rossoblù Tommaso Giulini preannuncia il divorzio da Walter Zenga, che non sarà l'allenatore del Cagliari nel 2020-2021: "Non abbiamo ancora finalizzato nulla, Di Francesco è uno dei nomi a cui abbiamo pensato e non nego potrebbe essere la prima scelta. Ci sarebbe piaciuto arrivare almeno settimi, ottavi o noni".

Si chiuderà a San Siro contro il Milan, l’avventura di Walter Zenga sulla panchina del Cagliari. L’Uomo Ragno non sarà il tecnico della compagine sarda nella stagione 2020-2021. Non è bastata la recente vittoria contro la Juventus, neo campione d’Italia, al tecnico milanese per convincere il presidente Tommaso Giulini, che molto probabilmente ripartirà da Eusebio Di Francesco come ha confidato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan Cagliari.

"Abbiamo ragionato se ripartite con uno dei due e abbiamo deciso di ripartire con un nuovo progetto. Non abbiamo ancora finalizzato nulla, Di Francesco è uno dei nomi a cui abbiamo pensato e non nego potrebbe essere la prima scelta. Quest'anno la speranza era cercare di arrivare almeno settimi, ottavi o noni restando attaccati all'Europa. C'è delusione, non è soddisfacente ritrovarci 13esimi. Cercheremo di fare tesoro di questa stagione, ma la colpa non è solo degli allenatori".

