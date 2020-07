Cagliari-Juventus: probabili formazioni e statistiche

La Juventus è imbattuta nelle ultime 18 partite di Serie A contro il Cagliari, grazie a 15 vittorie bianconere e tre pareggi.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Klavan, Pisacane; Mattiello, Faragó, Ladinetti, Ionita, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga

Serie A Juventus, lo scudetto del compromesso storico fra Sarrismo e Cristianesimo DA 4 ORE

Squalificati: Nandez

Indisponibili: Oliva, Nainggolan, Lu. Pellegrini, Pavoletti, Rog

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, A. Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Rabiot

Indisponibili: Danilo, De Sciglio. Dybala, Khedira, Douglas Costa, Chiellini, De Ligt

Statistiche Opta

Il Cagliari ha affrontato la Juventus 77 volte in Serie A: 11 successi, 26 pareggi e 40 sconfitte per i sardi.

La Juventus è imbattuta nelle ultime 18 partite di Serie A contro il Cagliari, grazie a 15 vittorie bianconere e tre pareggi.

Sono 38 le sfide per il Cagliari in casa, contro la Juventus in trasferta in Serie A: il bilancio si compone di nove vittorie interne, 12 pareggi e 17 successi esterni.

La Juventus è stata l’unica squadra capace di battere il Cagliari in tutte le otto trasferte di Serie A giocate dal 2010/11 in avanti.

La Juventus non ha mai perso la sfida successiva a quella in cui ha conquistato lo scudetto in tutte le ultime otto stagioni in Serie A (6V, 2N).

Considerando il mese di luglio, solo la SPAL (due) ha conquistato meno punti del Cagliari (quattro) in Serie A: quella sarda e quella ferrarese sono le uniche due formazioni a non aver vinto nemmeno una partita in questo ultimo mese.

La Juventus ha conquistato 810 punti negli ultimi nove campionati di Serie A (media esatta di 90 a torneo): solo il Barcellona (815) ha fatto meglio nei top-5 campionati europei dal 2011/12 ad oggi.

La prima doppietta in Serie A dell’attaccante del Cagliari, Giovanni Simeone, è arrivata nel novembre 2016 proprio contro la Juventus, con la maglia del Genoa.

L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha realizzato la sua unica tripletta in Serie A nella gara d’andata contro il Cagliari (4-0, gennaio 2020).

L’attaccante della Juventus, Gonzalo Higuaín, è andato a segno in sette delle sue nove sfide contro il Cagliari in Serie A, realizzando otto reti in totale; tuttavia, le uniche due occasioni a secco sono state proprio in Sardegna.

Serie A Champions, Europa League e salvezza: le volate a 2 giornate dalla fine DA UN' ORA