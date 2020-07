Partita tutto sommato equilibrata, ma è il Lecce ad avere le occasioni migliori. La squadra di Liverani viene però fermata dai pali e viene così scavalcata dal Genoa in classifica. Il Lecce scende così al terzultimo posto con 29 punti.

Il Lecce ci prova, ma torna a casa dalla Sardegna Arena con un solo punto. Notizia negativa per la truppa di Liverani che così scivola di nuovo in zona retrocessione a causa della vittoria del Genoa contro la SPAL. Nulla è ancora perduto, visto che i salentini sono ancora a -1 dai rossoblu ma c'è da recriminare per quanto accaduto a Cagliari. Pericoloso il solito Simeone, ci prova anche Ragatzu, ma è il Lecce ad avere le occasioni migliori con i pali da due passi colpiti da Babacar e Mancosu, più qualche parata degna di nota eseguita da Cragno. Si fanno sentire anche gli infortuni: ben tre nel primo tempo. Uno di questi è proprio Nainggolan, fuori per ko anche Falco e Calderoni.

Tabellino

Cagliari-Lecce 0-0

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Mattiello (68' Faragò), Walukiewicz, Klavan; Nández, Rog, Ionita (68' Birsa), Lykogiannis; Nainggolan (30' Ragatzu), João Pedro (84' Gastón Pereiro), G.Simeone. All. Walter Zenga

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, N.Paz, Calderoni (40' Rispoli); M.Mancosu, Petriccione (64' Deiola), Barak: Falco (32' Diego Farias), Saponara; Babacar (74' Majer). All. Fabio Liverani

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Ammoniti: 75' Deiola, 90' Birsa

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti

18' SIMEONE NON TROVA LA PORTA - Nainggolan verticalizza per João Pedro, palla per Simeone che però sbaglia da buona posizione.

21' CRAGNO DICE DI NO - Prima occasione per il Lecce grazie al sinistro di Falco che però trova la risposta di Cragno. Di Barak il servizio per Falco.

22' ANCORA LECCE - Saponara ci prova da fuori e trova Cragno, poi Babacar coglie il palo da due passi. Incredibile chance.

43' CHE OCCASIONE PER IL LECCE - Grande ripartenza dei salentini con Babacar col tacco ad azionare Mancosu, tocco di prima per Saponara che sfiora il palo alla destra di Cragno.

45+3 CI PROVA RAGATZU - Buona occasione per il neo entrato del Cagliari che raccoglie in area e fa partire il destro che non finisce tanto lontano dal palo alla destra di Gabriel.

Colpo di testa Saponara, Cagliari-Lecce, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

59' PALO DI MANCOSU - Altro palo per il Lecce e altro palo da due passi, questa volta di Mancosu che non è riuscito a ribadire in rete dopo una deviazione di Cragno. Incredibile!

79' CI PROVA NANDEZ - La palla resta nell'area del Lecce dove c'è appostato Nandez, ma il suo destro finisce alto sopra la traversa. Poteva calibrare meglio.

86' ANCORA UNA CHANCE PER FARIAS - L'ex di turno rientra sul destro e calcia addosso a Cragno da buona posizione.

MVP

Alessio CRAGNO - Ancora una volta è lui a regalare punti al Cagliari. Sì perché, a parte i due legni colpiti dai salentini, la squadra ospite ha avuto altre occasioni da gol ma il portierone toscano ha fatto il suo dovere con interventi decisivi.

Fantacalcio

Il promosso: Fabio LUCIONI. Un bel + all'ex difensore del Benevento che guida egregiamente la difesa salentina che riesce a non subire gol alla Sardegna Arena. Un punto che fa brodo, bisogna capire se servirà nella corsa salvezza.

Il bocciato: João PEDRO. Come contro la Fiorentina ha fatto davvero pochissimo. Sarà finita la benzina, ma non è più lo João Pedro che conoscevamo. Inconcludente in attacco, non aziona neanche i compagni.

