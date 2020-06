Grande gioia da parte dei giocatori del Cagliari e del suo allenatore. Dopo diverse partite senza vittoria, è arrivata in settimana il primo successo bissato dal 4-2 al Torino. Si può segnare l'Europa? Intanto i tifosi del Cagliari sognano la permanenza di Nainggolan...

Walter ZENGA (All. Cagliari)

Europa? Come faccio ad andare contro i miei giocatori? Stanno bene, hanno ritrovato il divertimento e la leggerezza di giocare. Non si possono tenere 90 minuti ad alti livelli, ma siamo contenti. Abbiamo vinto una partita fondamentale ed è la seconda consecutiva. Sono andati un po' tutti al di là delle aspettative. Hanno giocato un primo tempo scientifico. È un periodo difficile, nel quale ci vuole coraggio perché con un infortunio rischi di saltare tante partite. Poi non voglio dire nulla, ma Carboni ha fatto una partita spettacolare

Anche alla Samp avevo grandi qualità, ma questa squadra a Cagliari ha un centrocampo fortissimo. Avere Nandez, Rog, Nainggolan e gli altri è tanta roba. Bisogna solo fare in modo che giochino bene insieme. Come mai Walukiewicz e Carboni e non Cacciatore? A Fabrizio l'ho spiegato, ho bisogno di te in panchina perché se la partita si mette in un modo, ho bisogno della tua esperienza. E Nainggolan resta? Devo chiamare Zhang. È un giocatore di categoria superiore, qua ha trovato la sua dimensione. Di personalità ne ho anch'io, ma quando hai in campo giocatori come lui o João Pedro, il gioco lo organizzano loro. Io lo vedo molto dietro le punte. E oggi ha fatto una partita straordinaria

Radja NAINGGOLAN (Cagliari)

Io mi metto sempre a disposizione, così come i compagni fanno con me. Due giorni fa mi sono messo da solo in gruppo perché mi sentivo pronto. Un po’ mi gestisco, un po’ do. È bello giocare con questo gruppo. Il futuro? Io non so niente, non ho sentito nessuno. Io sono sereno, finisco quest’anno e vedremo. Se il Presidente avrà voglia di fare uno sforzo, io ci sono

Moreno LONGO (All. Torino)

La reazione è stata un aspetto positivo della gara, anche se non abbiamo approcciato nella maniera giusta. Il Cagliari è stato molto cinico e veramente bravo. Quando hai la forza di riaprirla sul 3-2 non devi commettere l'ingenuità di provocare un rigore come abbiamo fatto. Ma complimenti al Cagliari che ha vinto meritatamente. Quando non si vince ci si aspetta sempre di più da tutti. Ma non ci demoralizziamo, quando si lotta per la salvezza non bisogna perdersi d'animo. Arriveranno momenti belli e altri brutti, ma a fine stagione dobbiamo portare a casa la salvezza. Problemi in difesa? Stiamo lavorando su questo, anche perché precedentemente subiva troppi gol questa squadra. Ci sono giocatori di grande qualità, ma il percorso è fatto di difficoltà e dobbiamo essere bravissimi a saperle superare

