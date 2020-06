Cagliari, Nainggolan si ferma e salta l'allenamento per affaticamento muscolare

Il Ninja non prende parte alla seduta del mattino a causa di un problema muscolare, di cui però non si conosce la gravità.

La ripresa del campionato si avvicina e le squadre si stanno allenando per tornare al meglio della forma, pronte per uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, anche per questioni di fantacalcio.

Al momento, però, uno dei giocatori più chiacchierati del mercato della scorsa estate, Radja Nainggolan, non è al top: come riporta infatti il sito del Cagliari, alla seduta di Assemini il Ninja non ha partecipato, vittima di un affaticamento muscolare.

Il club non comunica la gravità del problema, ma visto che si tratta solo di un affaticamento l'entità del danno dovrebbe essere lieve.

