La formazione di De Zerbi domina per un tempo intero, passa in vantaggio con Caputo e, all'inizio della ripresa, beneficia pure dell'espulsione di Carboni. Ma non chiude i conti e si fa infilare da João Pedro, che allontana gli emiliani dal sogno Europa League.

Bello e sprecone, come spesso è stato sotto la guida di Roberto De Zerbi, il Sassuolo si ferma sul più bello. A Cagliari è solo 1-1 contro una formazione, quella di Zenga, rabberciata e con poco da chiedere al proprio campionato. Un pareggio firmato da Caputo nel primo tempo e da João Pedro nella ripresa. Ed è un risultato che brucia non poco per i neroverdi, che sprecano un vantaggio di un gol e di un uomo concedendo ai sardi, dominati per un'ora dal palleggio ospite, la possibilità di rialzare imprevedibilmente la testa. Il Sassuolo gioca bene, gira il pallone da una parte all'altra del campo come un Barcellona in miniatura, ma al momento di calciare verso la porta è terribilmente lezioso. Tutto a vantaggio del Milan, che rimane saldo al sesto posto. Con la sfida diretta di martedì che, in caso di successo rossonero, potrebbe mettere fine ai sogni europei degli emiliani.

Il tabellino

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa (46' Ladinetti), Rog (90' Klavan), Mattiello; Pereiro (46' Simeone); João Pedro. All. Zenga

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Muldur (72' Magnani), Marlon, Ferrari, Rogerio (90' Kyriakopoulos); Djuricic (90' Manzari), Locatelli, Traore (72' Ghion); Haraslin (72' Raspadori), Caputo, Boga. All. De Zerbi

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta

Gol: 18' Caputo (S), 63' João Pedro (C)

Assist: Rog (C, 1-1)

Ammoniti: Carboni, Faragò, Rog, Marlon, Ferrari

Note: espulso Carboni (C) al 48'

La cronaca in 5 momenti chiave

12' – GOL DEL SASSUOLO. Angolo di Traore, spizzata involontaria di Pereiro e colpo di testa vincente sul secondo palo del solito Caputo. 0-1.

48' – Espulso Carboni, che prima perde palla e poi va a sgambettare Djuricic: secondo giallo e rosso. Cagliari in 10 uomini.

62' – Boga allarga a sinistra per Rogerio, che spara in mezzo: Djuricic si tuffa ma non trova l'impatto con la porta vuota.

63' – GOL DEL CAGLIARI. Assist mancino in area di Rog per João Pedro, che piazza il piattone vincente alle spalle di Pegolo. 1-1.

94' – Tentativo finale del giovane Ghion, che va col piatto dal limite trovando una deviazione in angolo di un avversario. Ultimo brivido per Cragno.

MVP

Rog. Patisce il palleggio del Sassuolo, ma ha il merito di non abbassare la testa. Suo l'assist che consente a João Pedro di pareggiare. Gran secondo tempo.

Fantacalcio

Promosso – Caputo. Non si mette troppo in mostra, ma conferma di essere una sorta di Re Mida dell'area di rigore: ennesimo gol, il diciottesimo di una stagione da ricordare.

Bocciato – Carboni. L'irruenza lo tradisce ancora una volta: con due interventi scoordinati si prende altrettanti gialli lasciando il Cagliari, già sofferente di suo, in 10 uomini.

Il momento social del match

Sei presenze in Serie A e già due cartellini rossi per Andrea Carboni...

Le pagelle

