Cagliari-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Il Cagliari è la squadra contro cui il Sassuolo ha pareggiato più partite in A (sei) - due vittorie sarde e tre emiliane.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Klavan; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro. All. Zenga

Squalificati: Ionita

Indisponibili: Nainggolan, Oliva, Pavoletti, Lu. Pellegrini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Djuricic; Haraslin, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Berardi, Bourabia, Magnanelli

Indisponibili: Defrel, Obiang, Rogerio, Romagna, Toljan

Statistiche Opta

L’ultimo successo del Cagliari contro il Sassuolo in Serie A risale al dicembre 2016 (4-3 in casa dei rossoblù); da allora tre pareggi e tre sconfitte per i sardi.

Il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque gare di Serie A contro il Cagliari dopo che aveva subito gol in tutte le precedenti sei.

Cagliari e Sassuolo si sono affrontate cinque volte in casa dei sardi, con un bilancio di due vittorie casalinghe, due pareggi e un successo esterno.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime otto gare interne di campionato (2N, 5P) dopo aver conquistato i tre punti in tutte le precedenti quattro.

Il Sassuolo è reduce da tre vittorie esterne di fila e potrebbe registrare quattro successi di fila fuori casa per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Il Cagliari non ha trovato il gol nelle ultime due partite giocate alla Sardegna Arena, l’ultima rete interna risale infatti al match contro il Torino realizzata da João Pedro: i sardi non restano a secco per tre incontri casalinghi di fila in Serie A da dicembre 2012.

Francesco Caputo é l'unico attaccante di Serie A che dopo il lockdown ha segnato almeno tre gol e fornito almeno tre assist.

L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha giocato la sua prima partita di Serie A nel settembre 2016 contro il Sassuolo, con la maglia del Genoa.

L'attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel ha esordito nel massimo campionato italiano proprio contro il Cagliari, nel maggio 2011 (sua unica presenza con la maglia del Parma).

