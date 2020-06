Nandez - Cagliari-Torino - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Splendida prova della squadra di Walter Zenga che centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro la SPAL: le reti del successo portano la firma di Nandez, Simeone, Nainggolan e Joao Pedro (rigore). Brutta battuta d'arresto dei granata di Longo: non bastano i gol di Bremer e Belotti.

Un Cagliari così spumeggiante non lo si vedeva dai tempi di Maran, nella prima parte di stagione, quando i rossoblù avevano stabilmente piantato i piedi nella parte alta della classifica. Il successo rotondo sul Torino (quasi mai in partita e che ha provato a reagire con l'orgoglio solo sullo 0-3) riporta Nainggolan e compagni in una posizione di classifica molto interessante, a -1 dal settimo posto attualmente occupato da Parma e Milan. Notte fonda per il Torino che non riesce a dare seguito al successo contro l'Udinese e ora è atteso da un calendario molto complicato.

Il tabellino

CAGLIARI-TORINO 4-2

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni (86' Cacciatore); Mattiello (59' Ionita), Nandez, Nainggolan (59' Cigarini), Rog, Lykogiannis (66' Pellegrini); Joao Pedro (87' Ragatzu); Simeone. All.: Zenga.

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri (59' Ansaldi), Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera (59' Verdi), Meite, Rincon (74' Lukic), Aina (74' Singo); Berenguer (81' Millico), Belotti. All.: Longo.

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.

GOL: 12' Nandez (C), 18' Simeone (C), 46' Nainggolan (C), 60' Bremer (T), 65' Belotti (T), 69' rig. Joao Pedro (C).

ASSIST: Lykogiannis (C, 2-0), Aina (T, 3-1), Verdi (T, 3-2).

AMMONITI: Mattiello, Cigarini, Carbobi (C).

NOTE - Recupero 6'+5'.

La cronaca in 7 momenti chiave

12' GOOOOOL DEL CAGLIARI! 1-0! NANDEZ! Sugli sviluppi di un corner il centrocampista lascia partire un gran destro al volo dal limite dell'area. Sirigu immobile al centro dei pali e pallone che si insacca nell'angolino basso.

18' 2-0 CAGLIARI! SIMEONE! Nandez in verticale per Lykogiannis che vede a centro area Simeone: tocco vincente sottoporta del Cholito, ma il guardalinee rileva la posizione di fuorigioco di Lykogiannis e Mariani annulla. Il VAR corregge la decisione e la rete è valida.

37' MIRACOLO DI CRAGNO SU BELOTTI! Grande penetrazione in area dell'attaccante del Toro, ma Cragno rimane in piedi fino all'ultimo e riesce a respingere la sua conclusione.

46' GOOOOL DEL CAGLIARI! 3-0! NAINGGOLAN! Straordinario sinistro rasoterra del belga dalla distanza: pallone angolatissimo che sbatte sul palo e si insacca alle spalle di Sirigu.

60' GOOOL DEL TORINO! BREMER! 3-1! Traversone di Ansaldi dalla sinistra, sponda di Ola Aina per Bremer che, a centro area, controlla e batte Cragno con una girata ravvicinata. Assist di Ola Aina.

65' GOOOOOL DEL TORINO! BELOTTI! 3-2! Spettacolare destro al volo del Gallo su corner calciato da Verdi. Niente da fare per Cragno. Grave disattenzione della difesa del Cagliari. Assist di Verdi.

69' GOOOOOL DEL CAGLIARI! 4-2! JOAO PEDRO! Pellegrini entra in area e viene steso ingenuamente da Nkoulou. Per Mariani non ci sono dubbi: è rigore. Esecuzione perfetta di Joao Pedro pallone da una parte e Sirigu dall'altra.

MVP

Radja NAINGGOLAN - Di gran lunga il migliore in campo. Quando ha il pallone lo gioca spesso di prima e sempre in maniera intelligente. Segna il gol del 3-0 con una rasoiata da fuori. Una furia. E pensare che alla vigilia veniva dato in dubbio.

Fantacalcio

PROMOSSO

Nahitan NANDEZ - Sblocca il risultato con un siluro da fuori e a centrocampo la fa da padrone. Ottime entrambe le fasi, dà spesso una mano anche in copertura.

BOCCIATO

Salvatore SIRIGU - Un portiere che subisce 4 gol non è mai una buona notizia per un fantallenatore. Anche se, a conti fatti, ha qualche responsabilità solo su quello di Nainggolan.

