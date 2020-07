Cagliari-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Rodrigo De Paul (Udinese) in gol contro il Cagliari - 2019

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nainggolan, Pavoletti, Oliva, Lu. Pellegrini

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelaar; Okaka, Nestorovski. All. Gotti

Squalificati: Troost-Ekong

Indisponibili: Jajalo, Lasagna, Mandragora, Prodl, Walace, Teodorczyk, Becao

Statistiche Opta

50° incontro in Serie A tra Cagliari e Udinese: per i sardi 11 vittorie, 14 pareggi e 24 sconfitte.

L’Udinese ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro il Cagliari, dopo aver trovato un solo successo nelle precedenti sette (1N, 5P).

Cagliari e Udinese non pareggiano in casa dei sardi in Serie A dal settembre 2011 (0-0 al Sant’Elia) – da allora quattro successi rossoblu e due friuliani.

Il Cagliari ha vinto solamente una delle ultime nove partite interne di Serie A (3N, 5P) dopo aver ottenuto i tre punti in cinque delle precedenti sei (1N).

L’Udinese ha vinto due delle tre più recenti trasferte di campionato (1P) – tanti successi quanti nelle precedenti 14 di questa stagione.

L’Udinese ha battuto la Juventus nell’ultimo turno di campionato, ma è da gennaio che non ottiene due successi consecutivi in Serie A.

Walter Zenga ha affrontato cinque volte l'Udinese da allenatore in Serie A: per l'attuale tecnico del Cagliari due successi, un pareggio e due sconfitte.

L’attaccante del Cagliari João Pedro ha segnato quattro gol contro l’Udinese in Serie A, tre dei quali tuttavia sono arrivati in Friuli.

Due reti per Seko Fofana contro il Cagliari in Serie A: alla prima (novembre 2016) e all'ultima (dicembre 2019) sfida contro i rossoblu nella competizione.

Questo è il primo campionato di Serie A in cui Seko Fofana partecipa ad almeno 10 reti (tre gol, sette assist), almeno quattro in più che in qualsiasi altro massimo torneo italiano.

