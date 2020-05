Calcio fermo fino al 14 giugno: la FIGC si adegua all'ultimo Dpcm, ma spera ancora nel 13

La Federcalcio adotta il decreto del 17 maggio e proroga la sospensione dell'attività sportiva fino alla metà del mese prossimo. La speranza è poter anticipare la ripresa al 13 giugno, per evitare di comprimere ulteriormente il calendario.

La FIGC ha prorogato la sospensione del campionato di Serie A fino al 14 giugno come da ultimo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Niente calcio dunque (almeno) fino al 14 giugno, sperando in "ulteriori e auspicabili decisioni delle autorità competenti" che magari possano muoversi verso la data inizialmente prevista dalla Lega Serie A del 13 giugno, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport. Qualora si partisse il 20 giugno, scatterebbero le due partite a settimane per le squadre di Serie A e non ci sarebbero slot per la Coppa Italia.

Il comunicato FIGC

La FIGC, preso atto delle determinazioni assunte nel DPCM del 17 maggio recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto, nelle more di ogni ulteriore e auspicabile decisione della autorità competenti a riguardo, ha prorogato la sospensione dell’attività sportiva fino al 14 giugno 2020.

Nel frattempo continua l’attesa per le decisioni del Comitato tecnico-scientifico sulle linee guida per gli allenamenti collettivi, per i quali molti scenari restano aperti.

