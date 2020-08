Dopo 8 anni si conclude ufficialmente l'epoca di James Pallotta al vertice della Roma: la maggioranza delle quote è passata al tycoon statunitense Dan Friedkin, come comunicato dal club nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 agosto. L'operazione è destinata a chiudersi definitivamente entro fino mese.

Dopo l'accordo preliminare trovato nella notte tra mercoledì e giovedì, la mattinata di venerdì 7 agosto si è aperta con l'ufficialità del cambio di proprietà della Roma: la società giallorossa passa dalle mani di James Pallotta a quelle del tycoon texano Dan Friedkin. L'annuncio è stato pubblicato in tarda notte sul sito ufficiale del club, a sancire la fine di un capitolo durato 8 anni che ha visto la Roma centrare il secondo posto in tre diverse stagioni di Serie A, una finale di Coppa Italia, una semifinale di Champions League ma nessun nuovo titolo in bacheca.

As Roma Spv, azionista di maggioranza di AS Roma - si legge nella nota -, annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, ai sensi del quale cederà a Friedkin la sua partecipazione di control lo detenuta nel club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del club per supportare la sua prevista capitalizzazione.

Friedkin acquisirà dunque l'intero pacchetto di quote detenute da AS Roma Spv, pari all'86.6%, al prezzo di acquisto di 0.1165 euro per azione, ma anche il 100% delle società controllate Asr Soccer LP e Asr Retail Tdv, che si occupano rispettivamente degli aspetti immobiliari e del nuovo stadio.

Come noto, l'operazione è valutata 591 milioni di euro, ed è destinata a chiudersi entro fine mese con il lancio di un'offerta pubblica obbligatoria da parte di Friedkin sulle azioni attualmente in circolazione (pari a circa il 13.4% del capitale sociale).

